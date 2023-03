Piden comerciantes se analice el cobro de permiso anual en tianguis de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Una comisión de tianguistas organizados de esta cabecera municipal, acudieron la mañana de este martes a las oficinas del presidente municipal David Ramos Zepeda, para solicitarle que se recapacite en la intención de aumentar mucho el cobro de los permisos anuales, mismos que no se pagan desde que fuera alcalde Mario Quiroz Ontiveros.

Detallaron que los tianguistas que se instalan los domingos en la avenida Felipe Ángeles al oriente de la cabecera, que ellos son aproximadamente 800, de los cuales hay personas que no venden nada, o muy poco, como para poder pagar los mil 600 pesos que pretende el alcalde, reconocieron que un ajuste es correcto, normal, pero este aumento es demasiado, porque no hay las ventas suficientes para poder pagar lo que pretende el Ayuntamiento, dijeron.

Al ser cuestionados los vendedores, ¿Cómo es que desde la administración de Mario Quiroz no pagan permiso anual?, señalaron que el exalcalde, decidió que se le cobrara en el lugar cierta cantidad económica a quien fuera a trabajar, porque hay personas que duran muchas semanas sin poder ir, y no era justo que pagaran por año, algo que ahora pretende el alcalde David Ramos instaurar nuevamente, de ahí que le piden tener un poco mas de conciencia y ver que de ahí sacan para mal comer algunas familias, y no tienen esa cantidad para pagar lo que quiere cobrar.

De la misma manera, comentaron que de ser necesario buscaran el apoyo del gobernador del estado Esteban Villegas, ya que consideran correcto que las autoridades busquen regular, e incluso hacer ajustes en las tarifas del cobro por el permiso, pero no de esa manera, ya que si antes se pagaban aproximadamente 800 pesos al año, el aumento es demasiado a mil 600, esto más el pago del piso de cada semana, consideran que es un ajuste muy alto y esperan que el alcalde David Ramos, recapacite su postura y pueda seguir ayudando a los que menos tienen a la gente que se levanta a trabajar cada semana para conseguir algo de dinero y seguir manteniendo a sus familias.