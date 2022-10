Poanenses pedían a gritos ser escuchados por las autoridades: Araceli Aispuro

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -"En los primeros 30 días de gobierno municipal, hemos podido detectar que la ciudadanía pedía a gritos cuando menos ser escuchado por la autoridad, aunque el pueblo está consciente de las malas condiciones en que se recibió la administración pública, piden mínimo que se les escuche y comprenda sus necesidades".

Lo anterior lo mencionó la presidenta municipal Irma Araceli Aispuro, quien comentó que ha platicado con muchos ciudadanos que buscaban mínimo ser escuchados, otros la verdad sus problemáticas eran muy sencillas, y en la medida de las posibilidades se les ha estado atendiendo y solucionando, esto a pesar de la difícil situación económica en la que se vive, pero si nos quedó claro que como autoridades lo primero que debemos de hacer, es escuchar, atender y conociendo la problemática buscar la solución, y no cerrar la puerta sin antes haber escuchado al pueblo, eso lo piden a gritos, ser escuchados y en la medida de las posibilidades ser atendidos.

Detalló que en estos 30 días que no han sido nada fáciles, ha encontrado mucho respaldo de la ciudadanía, porque saben, conocen, y ellos mismos han vivido la situación de la falta de recursos económicos, mucha gente en la calle nos ha detenido para decirnos que no desesperemos, que busquemos la solución que no es fácil, porque se trata de mucho dinero, tan solo para concluir con la relación laboral de los ex trabajadores, ocupamos poco más de dos millones de pesos, y eso el pueblo lo sabe, de ahí que en estos más de 30 días, nos han mostrado el apoyo total, y esperemos no defraudarlos, dijo la alcaldesa.

Reitero que en la próxima semana se tiene programada una reunión con el gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, donde se le entregara ya una radiografía clara, concisa de cómo se encuentran las finanzas del municipio, los planes que se tienen y propuestas a corto, mediano y largo plazo, esto para buscar retomar el camino, ya que en este momento estamos poco más abajo que de ceros, “si es una administración municipal muy difícil probablemente la más difícil de la historia de Poanas, pero no vamos a bajar la guardia, tenemos compromisos y juntos los sacaremos adelante”, reiteró.

Finalizó mencionando la alcaldesa, que ya ha dialogado con su equipo de trabajo, y una de las indicaciones muy claras es la de atender, escuchar a la ciudadana, y todo lo que tengamos a la mano para ir solucionando sus problemas, lo vayamos haciendo, pero lo primero es escuchar, no dejar a la ciudadanía con las ganas de expresar su sentir, sus necesidades, dijo.