Queda conformado grupo interdisciplinario de archivos del ITSRLl

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Con la finalidad de dar cumplimento a las normatividades que marca la Ley de Archivos del Estado de Durango, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos (ITSRLl), se realizó la reunión de evaluación y conformación del grupo interdisciplinario de archivos de dicho instituto, presidiendo dicha reunión el director general José Naum Amaya López.

Detallo el director general, que este grupo se encargará de dar seguimiento a las actividades relacionadas con la estandarización de los procedimientos para el manejo, uso y preservación de los expedientes generados en cada una de las unidades administrativas del ITSRLl, archivos que son de vital importancia para que se tenga conocimiento de como fue manejado y conducida cada área, tanto en alumnos como en lo administrativo, algo que marca la ley para tener mayor transparencia dentro del mismo Tecnológico.

Entrevistada la Titular de Unidad de Acceso a la Información Pública y Archivo Gloria Elena Perales Morales, menciono que esta ley está aprobada desde el año 2019, tanto a nivel federal como estatal, y hoy con las gestiones del actual director general José Naum Amaya López, es que se logra la creación de este grupo interdisciplinario de archivos, el cual busca poner un candado más a la posibilidad de corrupciones, malos manejos y tener mayor acceso a la información pública.

Este grupo esta conformado principalmente por el director Naum Amaya, la titular de acceso a la información Gloria Elena Perales Morales, el sub director Víctor Hugo Alvares Herrera, Gabriela Peiro Almanza, sub directora de servicios administrativos y Laura Carolina Campos Alanís, sub directora académica, esto ente otros compañeros que también están dentro del grupo y todos están en la mejor disposición de colaborar para tener mayor transparencia al interior del Tecnológico y ante las autoridades supervisoras correspondientes.

Regular y controlar más detalladamente cada archivo, cada documento de este instituto Tecnológico Superior de la Región de los llanos, hace que se tenga una institución transparente, la cual busca y colabora en todo lo que sea necesario para terminar con los posibles índices de corrupción que se puedan dar, pero también en el caso de los alumnos o familiares que requieran alguna información, este grupo les ayuda a tener mayor información y con toda transparencia, ya que se cuidara no solo lo administrativo, si no todo lo relacionado a cualquier documento que tenga que ser usado en esta institución educativa de nivel superior.