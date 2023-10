GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -El presidente de la Asociación Ganadera Local de este municipio, Alonso Enríquez Guereca, reconoció que a pesar de que sea doloroso para los ganaderos tanto organizados como del sector social, sí es muy recomendable vender ahorita los animales que pudieran estar en riesgo de morir por la sequia y falta de alimentos, principalmente los llamados improductivos.

Comento el dirigente de los ganaderos organizados, que la recomendación de sacar de los agostaderos los animales improductivos, es ahora mas fuerte que antes, porque esos animales que son burros, mulas o caballos que no se usan en absolutamente nada, son los que más pastura comen, y son tan dañinos que, al no tener pasto, escarban y se comen las raíces del pasto, logrando que se queden cientos de hectáreas sin ninguna posibilidad de recuperarse cuando llueva, por ese motivo es mejor sacarlos y venderos ahorita que aun existe precio, incluso cambiarlos por una borrega, la cual si no hay más, la pueden usar de consumo familiar, y una mula o caballo, no se la pueden comer.

Recomiendan venta de hato ganadero en riesgo de morir tras sequía./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Reconoció Alonso Enríquez, que como Asociación Ganadera no se tiene un registro de una fuerte mortalidad de ganado en lo que va del año, cuando menos en este municipio, pero si hay un alto riesgo que eso suceda ahora que llegue la temporada de fuerte frio, los animales estarán débiles, porque no se les ha podido alimentar como debiera por la falta de agua y pastura, y es cuando se puede venir una fuerte oleada de muerte de ganado, por tal motivo es recomendable vender ahorita que hay precio, y no tratar de vender cuando este se caiga por la oferta y la demanda, además de la falta de pastura.

Recomiendan venta de hato ganadero en riesgo de morir tras sequía./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

En el caso de los ganaderos organizados, los que de una u otra manera tienen rancho, pozos de agua para riego y hasta han logado producir pastura, también a ellos se les ha hecho la recomendación que vendan los animales que puedan ellos creer que estaría en riesgo, la pastura que se pueda tener almacenada, deberá de ser muy bien administrada y medida, y si se tiene una cantidad de ganado superior a esa pastura, es preferible vender ahorita y no arriesgar su patrimonio, “lo difícil de esta terrible sequía aun no llega, esta se espera con la temporada de frio y en los primeros meses del 2024, y es cuando se cree que el precio del ganado se venga a la baja, por eso aunque duela, es preferible vender ganado ahorita, y no esperar a que mueran de hambre en los corrales o en los agostaderos”, dijo.

Concluyo señalando Alonso Enríquez, que no es nada fácil tener programas de ayuda para los ganaderos, pero sin embargo se está buscando la manera de bajar el costo del maíz, de algunos alimentos para el ganado, tratando de que sea menos costoso el alimento para mantener en pie nuestro ganado, pero si no se tiene la suficiente pastura, si no se tienen las condiciones de mantener con vida y en buen estad los animales de corral, es mejor vender lo mas pronto posible, antes de que el precio se venga abajo.