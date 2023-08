RODEO, Dgo. (OEM).- El regidor José Matías Segovia Enríquez renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentando poco respaldo del tricolor a protestas hechas contra la presidenta municipal Mary Amaya, por propuestas incumplidas en crédito logrado.

En entrevista con El Sol de Durango, Matías Segovia Enríquez indicó que su salida del PRI obedece a que no vio interés del partido, ni a nivel estatal o municipal en llevar un trabajo de coordinación, "se vinieron algunos temas en este año en el Cabildo que no obedecen a los intereses de la población y de alguna manera afecta", reconoció.

Renuncia al PRI el regidor rodeense Matías Segovia Enríquez / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Tal es el caso de un crédito que autorizó el Cabildo para destinarse a resolver problemas de agua potable, energía eléctrica y drenaje, sin embargo la presidenta municipal lo destinó a obras que no obedecen al interés de las familias que requieren los servicios citados, agregó.

"No estuve de acuerdo, lo hice saber a mis dirigentes estatal y municipal y no encontré respaldo de ellos, afectando con ello a la ciudadanía, teniendo yo dificultades y detalles con las dirigencias".

Asimismo destacó que en el municipio hay muchas carencias y el crédito ayudaría a resolverlos, pero lo hecho por la alcaldesa violenta la ley, "ya que si hubo al destino del crédito se nos hubiera citado y revocado el acuerdo tomado en Cabildo; no se hizo y lo hice saber a la presidenta, de que había que revocar el acuerdo que cabía, no lo hicieron y siento que el gobierno violenta la ley y no quiero ser parte de ello", reiteró.

Y es que a pesar de manifestárselo al dirigente Juan Carlos Macías, éste indicó que se debían respetar las decisiones de acuerdo con la alcaldesa debido a la alianza partidista, "lo cual no me pareció correcto para la sociedad rodeense".

Por ello se declaró independiente y buscará cumplir con la expectativa de la ciudadanía; "hoy en día la gente quiere regidores activos que trabajen y sean los portadores y se propongan las cosas más importantes para el pueblo, no se tratar de ir a ocupar un espacio y ser aliados de la presidenta, nada más".

Segovia Enríquez aseguró que en Rodeo no se les brinda la importancia como regidores dentro del Cabildo, "no se nos permite proponer, no se nos permite nada porque nos mayoritea en cada una de las sesiones. No queda más que seguir proponiendo por el bien de la ciudadanía".

Respecto a si a pensando integrarse a Morena o Movimiento Ciudadano (MC), puntualizó que lo debe analizar y no descartará la posibilidad, "si estamos dentro de la política y debemos seguir tenemos que entender que tenemos que pertenecer a un partido político; en Rodeo los políticos independientes no trascienden, de seguir en la política habrá que buscar seguir en otro partido".

Destacó que ha tenido algunas propuestas de Morena y MC, las cuales deberá analizar con calma. Con la renuncia del concejal, el PRI se quedó sin representación dentro del máximo órgano deliberativo municipal, algo inédito en la historia política de este municipio.

En tanto, esta corresponsalía buscó la opinión de la alcaldesa Mary Amaya Parra así como del dirigente priista Juan Carlos Macías, sin embargo no se encontraban en ese momento en la cabecera municipal.