Sin agua potable se encuentran familias de Santa Catalina de Siena

SANTA CATALINA DE SIENA Gpe. Victoria Dgo. (OEM).- Varias familias de esta comunidad, aproximadamente el 50 por ciento de los habitantes, no cuentan con el servicio de agua potable en sus domicilios, por lo que consideran que pudiera tratarse de un problema de la red, sin embargo, no han sido atendidos por las autoridades correspondientes.

Vecinos de esta comunidad se comunicaron con esta corresponsalía para señalar que tiene mucho tiempo sin recibir el servicio del agua, aseguran que ya han acudido muchas veces con el comité encargado del sistema en la población pero este solo les da largas y no soluciona el problema.

También presentaron su queja al Sistema de agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) en Guadalupe Victoria, y se comprometieron a acudir a revisar la red, pero solo quedó en la promesa, por ello solicitan a la Comisión De Aguas del Estado de Durango (CAED) intervenga en el conflictoal revisar las redes de agua domiciliarias.

Los vecinos consideran que el problema radica en las líneas de agua domiciliares, las cuales se pudieran encontrar tapadas con raíces o algo que obstruya el flujo del agua, "porque en otra parte de la comunidad si llega de manera normal el agua pero en muchos domicilios extrañamente no llega", de ahí que solicitan que acuda personal con equipo especializado pueda hacer las revisiones correspondientes para garantizar el abasto de agua en todos los hogares de San Catalina.

Apuntaron que esta queja ya la han expuesto varias veces en el comité de la comunidad, y los encargados no tienen la manera o no hacen lo necesario para solucionar el problema, ya se paso a SIDEAPAS en la cabecera del municipio, y tampoco los atienden, por tal motivo dicen que están pidiendo que sean autoridades del estado como la CAED las que los pueda escuchar y los puedan atender, ya que no es justo que medio pueblo no tenga agua, y el otra mitad de la población si tenga, es un problema que los encargados deberán de solucionar, dijeron.