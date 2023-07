Son dos mil 900 afectados por falta de agua en Cuauhtémoc

Hay una fuerte crisis en Cuauhtémoc, Cuencamé, Durango, por la falta de agua, que según los afectados suman cuatro meses en esta condición; al reclamar solución a lo largo de este tiempo y no tener respuesta, ahora recurren al Gobierno estatal para que intervenga.

Te puede interesar leer: Crisis en Cuauhtémoc, Cuencamé; llevan tres meses sin agua por fallas de CFE

Así, se hicieron presentes esta mañana sobre avenida 20 de Noviembre, frente a Catedral, con letreros como: “¡Sin agua!, ¿dónde queda nuestro derecho?” y “queremos y exigimos el agua en Cuauhtémoc, Cuencamé”.

María del Refugio Aguilar Valles, una de las personas afectadas, señaló que el escenario se complica pues hay ancianos y niños entre las familias que se enfrentan a esta problemática; incluso ya reportan casos de hepatitis.

Según sus estimaciones, son dos mil 900 habitantes de dicha localidad los que permanecen bajo esta condición, sin agua, lo que a su vez representa alrededor de 800 familias.

Protestaron con el cierre parcial de la avenida 20 de Noviembre; buscan que el Gobierno estatal intervenga / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“En Cuauhtémoc ya estamos en alerta porque ya tenemos niños con hepatitis, y adultos mayores que no tienen con qué comprar agua, y con qué acarrearla. Ya tenemos cuatro meses sin agua, a nosotros no nos gobierna nadie, el Gobierno de ahí de Cuauhtémoc no nos ha respondido nada, la presidenta tampoco”, expresó María del Refugio Aguilar Valles, afectada.

Ante esta falta de agua en las viviendas, señaló que han recurrido a comprar pipas, pero a veces las familias no tienen para el pago de éstas. Cada pipa les representa un costo de alrededor de 150 pesos, y tienen que adquirirla cada tercer día, o cada vez que el recurso económico así se los permite.

"Ya estamos en alerta porque ya tenemos niños con hepatitis, y adultos mayores que no tienen con qué comprar agua", señalan los afectados / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La petición ahora es directamente al mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, “queremos que nos escuche, que tome cartas en el asunto”, declaró Luis Aguilar González, afectado y manifestante.

Quien recordó que esta afectación deriva principalmente de las fallas que se han tenido por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).