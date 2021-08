Sin gente en las casillas de la consulta ciudadana en Guadalupe Victoria

REGIÓN DE LOS LLANOS Durango (OEM).- Pasado el mediodía de este domingo, la afluencia de personas a las diferentes casillas de votación en la consulta popular convocada por el gobierno federal, estaban sin personas presentes en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango.

En este municipio la votación es mínima, donde algunos de los responsables del cuidado y organización de la votación, comentaron a esta corresponsalía que no era posible comparar la presencia ciudadana con la que se contó el pasado 6 de julio, coincidiendo que la presencia de la gente es de 10, uno o dos, es decir prácticamente no estaba la comunidad acudiendo a participar en esta consulta popular.

En el municipio de Poanas, la actividad se vivió muy similar, entrevistadas varias personas en las principales calles de Villa Unión su cabecera, señalaron que no era una actividad que les interesara mucho participar, para ellos era preferible continuar con sus actividades normales, o las que normalmente realizan en familias los domingos, tales como salir a alguno de los parajes ya sea del mismo municipio o del vecino Nombre de Dios, pero perder el tiempo en una consulta absurda no me llama mucho la atención, señalo el titular de la familia Fernández García, ellos entrevistados al llegar a un centro comercial de la cabecera.

A las afueras de la Escuela Secundaria Técnica número ocho de Guadalupe Victoria, donde se atendieron a tres secciones como la 620 y 621 de la colonia ejidal, fueron entrevistadas personas que iban saliendo de ejercer el voto en la consulta popular, ellos comentaron que la veían una oportunidad para que se hiciera justicia con los ex presidentes de la república que se enriquecieron con el dinero del pueblo y viven impunemente con los recursos del pueblo, esperando –dijeron- que la gran mayoría de los mexicanos saliera a votar para que se hiciera justicia a los mexicanos agraviados por tanta pobreza ocasionada de los malos gobiernos del pasado.

Al momento de cerrar la presente información, en las diferentes casillas visitadas por los corresponsales de El Sol de Durango en la región de los llanos, los responsables de dichas casillas informaban que la votación no era ni del uno por ciento, pero se creía que, para el cierre de las mismas, a las seis de la tarde del domingo primero de agosto, se pudiera alcanzar el propósito de que los ciudadanos acudieran a emitir su voto, ya fuera afirmativo o negativo a la pregunta.