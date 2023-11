Trabajadores del ayuntamiento de Peñón Blanco en huelga por falta de pago

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). -Por lo menos siete trabajadores del ayuntamiento de Peñón Blanco, los cuales se encuentran en la huelga pacífica de trabajadores sindicalizados del municipio, tienen por lo menos ocho quincenas sin recibir pago, lo cual tiene a sus familias pasando momentos muy críticos, sin dejar de menciono a otros 19 que ya acumularon tres quincenas.

Te recomendamos: Ciudadanos piden mediación estatal en el conflicto de Peñón Blanco

Al dialogar con algunos de los trabajadores que se encuentran en la huelga, señalaron que, con siete de los trabajadores, la presidenta municipal Rita Lozano, ha decidido desconocerlos como trabajadores municipales, violando todos sus derechos, y con ellos ya tienen por lo menos ocho quincenas que no reciben su pago, mismo que se encuentran en pie de lucha al igual que el resto de los trabajadores, pidiendo prestado o ayuda a la ciudadanía para poder salir adelante con sus familias.

Trabajadores del ayuntamiento de Peñón Blanco realizan huelga por falta de pago./ Foto: Cortesía

Se dijo que por lo menos otros 19 trabajadores tienen tres quincenas acumulas sin que se les pague, y entre ellos hay varias mujeres que son madres solteras que tienen un grave problema para poder sacar adelante a sus hijos, pues solo tiene lo del poco sueldo de la presidencia para poder darles comida, salud y educación, pero ahora la alcaldesa ha decidido detener sus pagos que son por ley, y tenerlos sin recibir ni un centavo, lo que les agrava su situación personal a todos los trabajadores que lo único que piden es un salario justo.

Trabajadores del ayuntamiento de Peñón Blanco realizan huelga por falta de pago./ Foto: Cortesía

Las tres quincenas que se les deben son desde la última de septiembre, recordando que fue el pasado 15 de septiembre que la alcaldesa Rita Lozano buscando que no se manifestaran en el grito de independencia y en el desfile del 16 de septiembre, les dijo que aceptaba las peticiones hechas, iniciando a trabajar de manera inmediata, pero para el ultimo de septiembre les dijo que no tenía dinero y que le hicieran como quisieran, regresando a la huelga en los primeros días de octubre, acumulando ya este pasado ultimo de octubre tres quincenas sin sueldo.

Comentaron que con los otros siete compañeros, ya se tienen ocho quincenas que no se les paga, porque la presidenta municipal dijo desconocerlos como trabajadores desde hace más de cuatro meses, por lo que ellos tiene mucho mas tiempo, pero el sindicato no los dejara solos, ellos han estado la pie de la lucha y así seguiremos unidos, dijeron, no permitiremos que se arregle algún acuerdo para unos y desamparar a los otros, todos somos sindicalizados y todos estamos buscando los mimos beneficios que la ley nos ampara, porque somos trabajadores y merecemos un salario mínimo, dijeron.