Visitar al nutriólogo no debe ser por estética, sino por salud

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Las visitas o la atención de un especialista en nutrición, no debe de ser solo por buscar mejor estética física, si no por tener una mejor salud, lo que garantiza una mejor calidad de vida en el futuro de cada persona.

Lo anterior lo manifestó la licenciada en Nutrición Candy Isabel Ceniceros Barrera, quien presta sus servicios los lunes, miércoles y viernes en los consultorios de la Cruz Roja Mexicana delegación Guadalupe Victoria, quien aseguró que aun se tiene la falsa costumbre de que se debe de buscar la atención de un especialista en nutrición, solo cuando nos vemos pasados de peso, que buscamos tener una mejor estética corporal, pero eso no es lo correcto, pues se debe de tener una buena manera de alimentación por el cuidado de la salud como prioridad.

Sobre el mito que existe sobre el alto costo económico de llevar una dieta vigilada por una especialista en nutrición, aseguró que no es verdad, ya que los especialistas en la nutrición, se deben de adecuar a la misma manera de vida de los pacientes, con lo que comen a diario en sus hogares, se pueden hacer las dietas, y no pedirles comprar comidas que muchas veces ni conoce y por lógica no están a su alcance.

La vista a un especialista en nutrición, a lo largo tiempo sale mucho más barato que no cuidarse, porque de ahí pueden llegar las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, obesidad, que son dañinas, por ese motivo se les dice que es mas barato y mejor cuidar con tiempo una sana alimentación, que con el paso de los años navegar con enfermedades que con una buena alimentación se pudieron prevenir.

En el tema de las edades, la licenciada en nutrición Candy Isabel Ceniceros Barrera, señaló que no debe de haber tabús en un tratamiento, si son niños, no se tiene la costumbre o la idea de ver a un nutriólogo, porque muchas veces dicen que se ve muy bonito gordito el niño, pero deben de estar conscientes que esa gordura el va a causar problemas de salud muy joven, y en el caso de personas adultas mayores, o simplemente mayores de 50 años, a vece dicen que ya para que ven a un nutriólogo, y están equivocados, porque si ya tienen alguna enfermedad, con una buena nutrición es más fácil llevar su enfermedad, dijo.

Finalizó comentando que las personas que quieran tener una mejor calidad de vida, la pueden consultar en la Cruz Roja delegación Guadalupe Victoria, los lunes, miércoles y viernes, esto en un horario de nueve de la mañana a una del mediodía.