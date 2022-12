Necesaria una investigación precisa en el caso de exprimera dama: Cynthia Mont

La ciudadanía necesita resultados, está muy molesta, decepcionada, nos encajona a todos los políticos en el tema de corrupción, “como unas malas personas, que venimos solo a llevarnos lo que le corresponde al pueblo”, así lo manifestó la regidora de Morena, Cynthia Monserrat Hernández, ante la situación que se vive en la entidad sobre el tema de recurso.

Es una realidad y es lamentable la situación, que se encajone a los políticos, “el estado sufre un descalabro muy grande, un descalabro de muchísimos millones, de miles de millones de pesos, que dejó la anterior administración”.

Destacó que no es posible que no hubiera una fiscalización, investigaciones, carpetas, por eso ahora le aplaude al fiscal anticorrupción, Noel Díaz en este tema, “sobre todo esperamos respuestas certeras, respuestas que haya gente que pague lo que hizo, y que no simplemente siguen viajando como si nada, que venga y vayan, y se trasladen de un lugar a otro, o un país a otro, como si no hubiera pasado nada”.

Ante la investigación en contra de la exprimera dama, mencionó “es lo que toda la sociedad, todos los duranguenses lo hemos sabido, lo supimos durante seis años, donde se movía el dinero desde esta persona, donde se hacían los negocios desde esta persona”, no solamente la sociedad, muchísimos empresarios entre voces y en reuniones señalaban las peticiones y los rechazos de contrato, se pedían “moches”, aseguró.

“Siempre se supo que se pidieron moches”, por eso es necesario que se haga una investigación muy precisa, que se llegue al fondo de las investigaciones, pero donde lo más importante es que se regrese todo lo que se llevaron.