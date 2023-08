Familias con personas autistas necesitan del apoyo de los tres órdenes de gobierno, que puedan generar un centro integral para personas autistas en la entidad, actualmente no existe ninguno que atienda las necesidades de este sector de la población, declaró la presidenta de la Asociación de Autismo Durango, María Dolores Romero Cota, quien resaltó que la mayoría de las personas con ese padecimiento no han podido integrarse a la sociedad por la falta de ayuda.

Aseguro que la población de personas autistas es muy grande, pues se considera que uno de cada cien nacimientos presenta esa condición, aunque la cifra pudiera ser mayor considerando que mucho no son diagnosticados.

Puntualizó que ante el creciente número de personas con autismo, surge la necesidad de que los gobiernos de manera conjunta volteen sus ojos para con este grupo vulnerable que requiere de tratamientos de especialistas para poderlos integrar a la sociedad.

"Tenemos la necesidad en Durango de un centro de diagnóstico y atención integral para las personas con autismo y asperger. Seguramente existen áreas privadas pero que son inalcanzables para la mayoría de la población", expresó la directora de la mencionada asociación.

Reconoció que gracias a las leyes de educación y las propias leyes nacional y local de personas con autismo, así como la protección de la Comisión de Derechos Humanos, son más las personas con este padecimiento que tienen acceso a las educación pública, sin embargo, aún falta mucho por hacer en el tema de la calidez y calidad educativa.

Dolores Romero Cota, reiteró sobre la necesidad de brindar una atención integral tanto a quien padece el problema como a los propios familiares. Los gobiernos no pueden dejar solos a esas familias y a esas personas que hoy no pueden integrarse porque no han recibido la atención especializada que necesitan.

Imagen ilustrativa| Necesario un centro integral para personas autistas en Durango / Foto: archivo | El Sol de la Laguna

"Vamos a seguir trabajando desde la Asociación para lograr que sean más los niños, adolescentes y jóvenes que puedan ser más autosuficientes, que puedan integrarse a las escuelas a las áreas de trabajo", concluyó.