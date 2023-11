No habrá agresores entre agremiados del SPAUJED: Erick Hernández

"Por una Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) libre de violencia, el SPAUJED, se comprometió a incorporar la Ley 3 de 3, en sus estatutos, ley que prohíbe ocupar un cargo público a agresores y deudores alimentarios, nosotros nos sumamos para que nadie que haya cometido cualquier tipo de violencia pueda ocupar un cargo dentro de sindicato”, declaró en rueda de prensa, el secretario general del sindicato, Erick Hernández Cosain.

Por su parte Yndira Sandoval, activista y defensora de las mujeres, celenbr+ el compromiso de SPAUJED, porque esta ley pasará a ser parte de sus estatutos, y esperamos que más tarde de la Ley orgánica de la UJED y de los reglamentos de las diferentes unidades académicas, y “ojo, la 3 de 3, no pretende terminar con la carrera administrativa ni académica de nadie, si usted no debe, no teme, si usted no es el agresor, entonces con usted no es el problema”.

No habrá agresores entre agremiados del SPAUJED / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Destacó que la Ley 3 de 3, es un mandato, y Durango ya tiene armonizada esta reforma en su marco jurídico local, "entonces no es ningún favor o concesión a las mujeres, es un tema en cumplimiento de respeto a los derechos humanos, porque la violencia sigue siendo una realidad y una emergencia nacional".



Asimismo dijo, "es un gran ejemplo que este sindicato de la UJED y toda la comunidad universitaria puedan cumplir este ordenamiento, a la que esperamos se sumen otras instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno, para que los agresores no son tolerados en ningún espacio público, pero sobre todo, es un mensaje para las víctimas que hasta el momento no se han atrevido a denunciar porque antes no pasaba nada”.

La activista aseguró que no puede haber sindicalismo democrático si existe violencia, pero también destacó que cuando un violentado está ocupando un cargo de poder, es a costa del presupuesto público, por eso no se debe permitir.

“La ley 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse, y lo decimos de manera fuerte y clara, cualquier dilación, entorpecimiento, omisión o acción, en contra de la ley 3 de 3, es una clara protección a los agresores, y ante un acto de violencia, quien protege a un agresor lo vuelve cómplice de acuerdo al marco jurídico que rige al país y a Durango”.

Será en próximas fechas que se va a modificar la reforma de estatutos del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por lo que se hizo el compromiso de incluir esta ley, y no permitir que entre los agremiados exista un deudor o cualquier persona que haya generado violencia en lo público o privado.