¿No le quedó el uniforme a tu hijo? Puedes canjearlo, aquí los detalles

Para facilitar a los padres de familia de Durango, el intercambio de prendas o de tallas de los uniformes escolares gratuitos que entregó el Gobierno del Estado, se instaló como ya se había anunciado el primer Centro de Canje de Uniformes, en la entrada de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), incluso se pretende abrir otro en un lugar más céntrico para los padres.

Manuel Ángel Martínez Ramírez, subsecretario de Administración y Planeación de la SEED, explicó que desde el pasado lunes 16 de octubre se instaló el modulo para hacer los cambios correspondientes de uniformes que no les quedaron a los alumnos, porque “las tallas se determinaron antes de salir al periodo vacacional, y en muchos casos por un proceso biológico natural, los niños crecen y cambian de talla, y al momento de la entrega hay mucha variación".

Se instaló el modulo para hacer los cambios correspondientes de uniformes que no les quedaron a los alumnos / Foto: Denice Ramírez | El Sol de Durango

Precisó que la entrega de uniformes va a un 60% en todo el estado, y solo se ha instalado un centro de canje en la capital porque es donde ya se concluyó el proceso de entrega de uniformes, pero conforme avance más, se presentará la necesidad de abrir un centro de canje en la Laguna.

“Se pone a disposición este centro de canje, en primera instancia en la Secretaría de Educación, aquí en Bulevar Domingo Arrieta, muy conocido para todos, como un centro logístico, pero no descartamos abrirlo en otras zonas con mayor confluencia para la sociedad, en un horario de servicio del módulo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde".

La recomendación para los padres de familia que requieren hacer algún cambio, en primera instancia es que lo hagan al interior de la escuela con otros padres de familia y los diferentes compañeros, “en segunda instancia se recomienda al director que lo haga en su zona, dentro de las mismas escuelas cercanas a su propia institución, y que ya como última instancia acudan al módulo de canje".

Para poder hacer el cambio, “se pide el uniforme en perfecto estado, que sean las 3 piezas, pans, sudadera y la playera, que no tenga enmendaduras, remendaduras, que no esté cortado, que no le hayan tomado la bastilla, porque ese mismo uniforme le va a quedar a otro alumno, se le va a pasar a otra zona, en cuanto a los datos solo se pide en que escuela se encuentra, una constancia, pero con el uniforme es prueba suficiente".









Hasta el momento han acudido pocos padres de familia, y está fluyendo el proceso, pues de momento aun son pocos los cambios registrados, será conforme a la entrega total de uniformes que pueda crecer la necesidad de instalar más, aseguró el funcionario.