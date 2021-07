No se puede intervenir en la vida interna del sindicato: Salum

Ante los desencuentros que se dieron dentro del Sindicato Único de Trabajadores Municipales el pasado 12 de julio, por inconformidades de los trabajadores que denuncian que la Líder Sindical pretende dejar a su familia al frente, el alcalde Jorge Salum del Palacio afirmó que no se puede intervenir de ninguna manera más que con seguridad para evitar confrontaciones.

Dijo que tienen conocimiento de todo lo ocurrido, incluso se mandaron elementos de seguridad pública para evitar enfrentamientos entre los grupos, y esperan que no se den, y agregó que aunque se les debe garantizar los derechos a todos los trabajadores, no se puede intervenir en la vida interna del sindicato pues es una circunstancia aparte.

Aseguró que el municipio solo continua con las denuncias y ahora con la solicitud que se presentará ante el Tribunal Burocrático para la recesión laboral de la líder sindical Alicia García, que se de su baja y sea suspendido su pago por el desfalco ya comprobado que realizó, como ya se dio la destitución del Secretario General del sindicato Ricardo Dosal Díaz.

El pasado 12 de julio por la tarde trabajadores sindicalizados tomaron el edifico del sindicato en Calle Negrete, para exigir que se lleven a cabo elecciones para una nueva dirigencia sindical, porque aseguran que la actual líder sindical con licencia Alicia García, pretende dejar a su hermana como dirigente y meter a otros familiares.

Previo a estos hechos se llevaba a cabo una Asamblea donde estaba presente la líder sindical, y donde expresó “ni me voy a ir, ni me van a sacar, ni nada, porque los únicos que me pueden sacar son ustedes, la asamblea, nadie más”.