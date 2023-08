Poder Judicial merece respeto a sus funciones: Yolanda de la Torre

"A nivel federal en el Poder Judicial sí tienen mejores sueldos, muy merecidos, sin embargo en lo local es diferente, no son los mismos sueldos y hay mayor carga de trabajo, porque el 80 por ciento de todos los procesos en el país, están en lo local, no en lo federal, entonces vámonos respetando todos”, manifestó la presidenta del Poder Judicial en Durango, Yolanda de la Torre, ante los reiterados señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces y magistrados del Poder Judicial en México.

Asimismo, puntualizó que en Durango no se tenía garantizado el presupuesto para el Poder Judicial, "nos han salvado el gobernador Esteban Villegas Villarreal, pero es necesario una gran reforma judicial, para fortalecer a los tribunales locales. Lo he comentado antes, los tres meses antes de cerrar el 2022, fueron los más difíciles y complicados en toda la historia del Poder Judicial, y el Gobierno del Estado nos ha estado ayudando igual, para cumplir con las prestaciones como la prima vacacional, pero desde hace ocho años no se sube el salario, y es un tema importante".

En el #PJDGO, estamos muy contento, abrimos las puertas del Centro de Servicios Ciudadanos, para acercar más la justicia a la gente.@FiscaliaDurango @DIF_Durango @yoladelatorre #PJDGO pic.twitter.com/lU1Ehf9OLQ — PJDGO (@PJDGO) August 19, 2023

También aseguró ser muy respetuosa del ejecutivo y sus funciones, "creo que el Poder Judicial también merece el respeto a sus funciones, lo que puedo decir, es que nuestra República se sustenta en una división de poderes y cada poder tiene función y naturaleza, son autónomos, coexistimos y debe de haber una buena coordinación en favor de los ciudadanos".

La presidenta del Poder Judicial en Durango se pronunció siempre por el diálogo, y la buena armonización entre los poderes, "porque en nada ayuda a la gente la confrontación, si de algo está harto la ciudadanía es de la confrontación, por eso yo le abono a los caminos de paz, y sobre todo que regresemos la mirada a los poderes judiciales de los estados".

Poder Judicial merece respeto a sus funciones: Yolanda de la Torre / Foto: archivo | Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Destacó que a la gente no le importa si los trabajadores del Poder Judicial tienen más o mejores prestaciones, "lo que le interesa es que se le resuelva su situación, porque la carga de trabajo en los tribunales de cada entidad federativa, es impresionante, y no tenemos salarios adecuados a esa carga de trabajo, y es así en todos los estados, porque es algo de lo que se platica en las reuniones con los presidentes de los diferentes tribunales".

Finalmente destacó que en lo que sí coincide con AMLO es en acabar con la corrupción, "y se tiene que avanzar en todos los poderes, por eso también en lo local ya se han emprendido algunas acciones, con personas denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción, y se han señalado situaciones irregulares, porque eso no se puede permitir, también puedo asegurar que no tengo familia trabajando en el Poder Judicial", puntualizó.