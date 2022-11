Podrían restringir servicio de agua al ITD ante adeudo

El consumo de agua que recibe al mes el Instituto Tecnológico de Durango (ITD), es 20 veces mayor a cualquier institución educativa en Durango capital, “es un consumo impresionantemente alto”, tienen varios jardines que son grandes, campos deportivos, alberca, entre otros, y ante la deuda que se tiene con Aguas del Municipio de Durango (AMD), podrían restringirles el servicio solo para lo más indispensable que son cuestiones sanitarias.

Rodolfo Corrujedo Carrillo, director de AMD, precisó que si bien no se les ha suspendido el suministro, por la deuda de más de 15 millones de pesos que se tiene desde hace 4 años, sí se podría generar un mecanismo para mandarles menos agua, y sobre todo pedir a la institución que revise sus instalaciones para evitar además un desperdicio.

El funcionario explicó que por ejemplo para La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED, cuando se encontraba en la calle Cuauhtémoc, utilizaban unos 80 metros cúbicos de agua al mes, y en comparación con el ITD, ellos requieren unos 12 mil metros cúbicos.

Fue desde el mes de marzo del 2022, cuando se dio a conocer este adeudo, y hasta la fecha no se ha dado ningún abono ni generado algún acuerdo, ya que por parte del ITD, tienen 2 argumentos: el primero que no se tenía presupuestado y deben realizar gestiones, y el segundo, es que no se tenía la responsabilidad de pagar el agua porque entregaron a AMD un pozo en 1960.

Sobre la cuestión del pozo, el director de AMD explicó, que paso ya mucho tiempo de esa entrega y además no se les abastece de ese pozo, pues requieren al menos de 7 tomas distintas.

Puntualizó que todas las instituciones educativas de los diferentes niveles educativos en el municipio, pagan su servicio de agua, “algunas con convenio por medio del gobierno del estado, o de manera particular, pero todas pagan”, en el caso de otras dependencias de diferentes niveles de gobierno, precisó que algunas planean sus pagos, conforme a su manejo presupuestal.

Aseguró que hasta el momento se mantiene un buen registro de pago por parte de las dependencias, porque no es algo que sea haya reflejado en el índice de morosidad, pues se considera moroso a los 4 meses de adeudo.