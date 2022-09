Polémica en nombramiento de director de Medio Ambiente

A pesar de que las propuestas para el segundo bloque de 8 nuevos funcionarios municipales, que presentó el alcalde, Toño Ochoa en sesión extraordinaria de Cabildo, fueron ratificados, hubo algunas inconformidades entre los perfiles, como el de Nora Loera De La Paz, en la Dirección de Medio Ambiente Municipal.

Te recomendamos: PRI pide al Senado no autorizar a Aysa González como embajador en República Dominicana

En sus primeras declaraciones, Loera de La Paz, reconoció que hubo polémica entre los regidores por ocupar el cargo, pero es algo que es parte de, “pero bueno vamos a demostrar con el trabajo que ya hemos hecho, que ya algunos de ustedes conocen, y vamos a seguir la línea defendiendo al medio ambiente y ahora en el ámbito municipal”.

Dijo que respeta las diferentes opiniones, que contrastan en que más que beneficiarle su trayectoria al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), le perjudica porque no desempeñó un buen trabajo, a lo que respondió “lo respeto, no lo comparto, porque yo estuvo adentro, y no por nada duramos 7 años en el cargo”.

Municipios Entrega David Ramos nombramientos a 23 funcionarios públicos de Guadalupe Victoria

Sobre nueva encomienda, expresó “la asumo con mucho compromiso, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo, ya lo hemos lo demostrado en el ámbito federal, entonces aquí no va a ser la excepción en el ámbito municipal, es un tema más pequeño, son temas más locales, más particulares y nos va a ir bien”.

Fue Guadalupe de la Parra, regidora de Movimiento Ciudadano, unas de las que se oponía a su nombramiento y argumentó “creo que para la Dirección de Medio Ambiente, no da el perfil, porque es una dirección que ya le tenemos que dar importancia, más por la crisis climática que no es algo sencillo”, y poner a alguien por cargo político, no es lo correcto.

Indicó desde el 2013 al 2019, que tenía el cargo de funcionaria de Profepa, quedó con muchas cosas a deber, pero es un tema importante que se debe cuidar.