Productores de Durango no tienen culpa de acciones irregulares: Pedro Silerio

La producción de alimentos es una actividad esencial, que si no se logra se tienen que importar, y ya no se cumple la soberanía alimentaria, pero los productores de Durango no tienen culpa de acciones irregulares,hay una situación crítica que afecta el campo, declaró el regidor del PRI, Pedro Silero, ante la información que dio a conocer el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, de que la entidad se encuentra vetada de apoyos por Sedalmex ante malos manejos de recurso.

Dijo que administrativamente se debe de hacer la aclaración correspondiente, incluso porque el mismo Sedalmex, porque tiene organismos de control interno y externo que deben proceder en contra de quienes realizaron las situaciones irregulares, como desvió de recursos o mala aplicación, “es necesario enfrentar a quienes hicieron el manejo de esos recursos, pero no afectar a la gente del campo”.

Por ningún motivo a un estado, se le debe vetar de programas que son de interés público, en este caso para la gente del campo, que además tiene una actividad muy vulnerable expuesta a fenómenos climatológicos y a situaciones de mercado, por eso se tienen que abrir los programas a Durango, como los precios de garantía, que urgen para evitar especulación y evitar el coyotaje.

Recordó “el año no fue bueno por temas de lluvias irregulares” y si hay una mala comercialización, nos encontraríamos en doble situación complicada para el campo.

En el caso de las bajas temperaturas que se prevén por temporada, precisó que siempre se deben tener cuidados correspondientes, en la parte agrícola hacer la preparación de tierras y cultivos de invierno que toleran las bajas temperaturas, y en caso del ganado que se encuentre vacunado, para evitar enfermedades.

“Lo que nosotros esperamos del invierno, es que se presente lluvia, cuando hay lluvia invernal, se espera una temporada de estiaje más llevadera”, porque si no se da, se prevé una sequía prolongada, sin rebrote de arbustos y es difícil mantener el ganado en los agostaderos, además se presentan más incendios.