Propone diputada presupuesto para educación virtual

Maestros y alumnos, carecen de computadoras para desarrollar sus clases virtuales, esta pandemia nos tomó desprevenidos, por lo que los diputados tendremos que destinar un presupuesto al Gobierno del Estado para que los ejerza en la educación virtual, declaró la diputada local, Claudia Julieta Domínguez Espinoza.

Destacó que la pandemia a causa del Covid-19, tomó por sorpresa a todos los sectores, tanto productivos, educativos, económicos, de salud, políticos… del país y de Durango, sin embargo el gobierno estatal y los gobiernos municipales ya tienen que idear estrategias para que ningún niño o joven se quede sin estudiar.

Sabemos que hay maestros y miles de estudiantes que no tienen una computadora, otros no tienen acceso al internet y muchos maestros no saben de las nuevas tecnologías, declaró la diputada local.

La legisladora, con una formación de maestra, puntualizó que el gobierno federal, ha hecho el esfuerzo porque ningún estudiante se quede sin el derecho a la educación, sin embargo ahora a los gobernadores y ediles tienen que hacer lo propio en sus entidades y municipios.

A pregunta expresa de que Durango, es de los estados que destina de sus recursos propios un presupuesto robusto, declaro que se quedaron mal acostumbrados, pues los gobiernos anteriores recibían presupuestos mayores que no eran ejercidos a lo destinado y ahora el Presidente les otorga lo que la ley les permite.

Afirmó que para el próximo año, los diputados tendrán que tomar como prioridad la educación y la salud, de tal forma que se habrán de destinar mayor presupuesto con lo cual puedan hacer frente a esta crisis que hoy se vive en Durango y en todo el país.