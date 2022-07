¿Qué comidas debes probar en la FENADU? Aquí te lo decimos

Sin duda la Feria Nacional de Durango (FENADU) 2022 era una de las más esperadas por comerciantes y visitantes en general, pues dos años pasaron desde que inició la pandemia por la Covid-19, y con ella una serie de sucesos que pusieron en pausa esta y otras actividades.

La FENADU es un evento multidisciplinario que combina y ofrece actividades de entretenimiento, cultura, tradiciones, deportivas y culinarias, podrás encontrar también ropa, comida y accesorios. Pero una de las cosas que más disfrutamos de esta feria sin duda es su gastronomía, pues podremos encontrar una variedad de antojitos para todos los gustos.

Por ello, nos dimos a la tarea de seleccionar lo mejor de lo mejor de entre todos los platillos que se ofrecen dentro del recinto ferial, a continuación te compartimos nuestro top cinco de las comidas que tienes que probar en tu visita a la feria.









El famoso pan de soya "Lulú"

Sin duda este negocio ha conquistado los paladares más exigentes, su presencia es tradición en la feria y los duranguenses esperan año con año su llegada, pues el famoso pan de soya "Lulú” tiene 40 años siendo el preferido de la gente.

Pan Lulú de venta en la Feria Nacional Durango 2022 / Foto: archivo | El Sol de Zacatecas

Para comprar este pan las personas realizan enormes filas y no les importa tener que esperar formados lo que sea necesario, con tal de disfrutar de su sabor tradicional.





Gorditas michoacanas

Las deliciosas gorditas michoacanas las cuales son fritas y están rellenas de chorizo, frijoles, carne, rajas o combinadas, se convierten en una de las favoritas de los duranguenses.

Gorditas michoacanas de venta en la Feria Nacional Durango 2022 / Foto: archivo | El Sol de Tlaxcala

Este peculiar platillo originario de Michoacán, conquista el corazón de los visitantes. Con más de un década, este antojito se convirtió en uno de los platillos más consumido durante la festividad anual.





Corbatas

Seguramente en alguna de tus visitas a la FENADU no has dejado pasar la oportunidad de probar una corbata para el antojo, por eso no pueden faltar dentro de nuestra lista.

Feria Nacional Durango 2022 / Foto: Kathia Gamero | El Sol de Durango

Se trata de un pan de hojaldre relleno de carnes frías, queso y jalapeño, las puedes acompañar con mayonesa, mostaza y salsa. Son uno de los productos más solicitados en la feria, este es una antojo que no puedes dejar pasar.





Tamales oaxaqueños

Sin duda los tamales oaxaqueños son un platillo que no sabe igual si no lo comes dentro de la feria, su deliciosa textura te hará querer más.

Como su nombre lo indica son originarios de la región costera de Oaxaca, el tamal se envuelve en hojas de plátano, regularmente se prepara con masa de maíz, se rellena con mole, pollo o puerco acompañados de la tradicional salsa roja.

Imagen ilustrativa / Foto: archivo | El Sol de Acapulco





Aguas frescas "Doña Mary"

Desde Guadalajara, Jalisco, llegan las populares "aguas de Doña Mary", un clásico que aman los duranguenses, sus sabores únicos se han ganado la popularidad entre los visitantes, pues su diversa variedad ha conquistado el paladar de muchos, día a días hay largas filas para obtener una bebida de Doña Mary.

Imagen ilustrativa / Foto: cortesía | Gobierno de México

Estos y otros platillos podrás probar en la FENADU, cuéntanos cuál es tu favorito y qué otros agregarías a esta lista, te estaremos leyendo en los cometarios.