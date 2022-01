El comercio formal en pequeño no prevé que el regreso a clases vaya a traerles incrementos en las ventas, el año pasado se esperaba un repunte sin embargo, el alza no se percibió, afirmó Martha Elba Valdez Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canapeco)

Declaro que el año pasado cuando se tuvo el regreso a clases los comerciantes en pequeño tenían expectativas muy altas porque esperaban obtener ventas importantes, sin embargo estas no se presentaron ni siquiera en las papelerías.

Manifestó que la venta de ropa, calzado, útiles escolares no han tenido repunte con el regreso a clases.

Indicó que para este nuevo inicio a clases, aun no se determina si será virtual o presencial, sin embargo, las expectativas del regreso a las aulas ya no motiva a los comerciantes, dado que las ventas no crecen, "sabemos que las familias no tienen dinero de tal manera que aunque quisieran comprar no podrán hacerlo".

Declaro que las familias están destinando una gran parte de sus ingresos para la adquisición de medicamentos, sobre todo para atenderse de problemas respiratorios y contra el Covid-19.

"Seguramente en el caso de los negocios como son las farmacias y los laboratorios de análisis clínicos si están teniendo buenas ventas, pero en el caso de otros rubros como los vendedores de ropa, calzado, papelerías, las ventas son ínfimas", concluyó .