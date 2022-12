Reitera el PAN su compromiso con transparencia y rendición de cuentas

Reitera Partido Acción Nacional (PAN) su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, afirmó su presidente Verónica Pérez, en torno a la investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició en contra de la ex primera dama, Elvira “N”.

“Son las autoridades las que tienen esta responsabilidad de la investigación en marco del derecho, nosotros siempre lo hemos dicho que estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y vamos a esperar a que se determinen las acciones que procedan” dijo.

La también diputada local, resaltó que ya a las autoridades les corresponde seguir sus investigaciones y deslindar responsabilidades.

Dijo que el Partido Acción Nacional se deslinda de todo este proceso, pues hay ex funcionarios a quienes se sigue un proceso que no pertenecen al partido, y no hay que olvidar que el pasado gobierno estuvo integrado por personas de diferentes expresiones políticas y cada funcionario tiene la responsabilidad de conducirse con ética y transparencia.

Verónica Pérez puntualizó que mientras no haya un término de una investigación, hay que ser prudentes, y recordar que en este caso, es el ex gobernador el que está militando en Acción Nacional, aunque en las últimas reuniones que se han tenido de consejo y en la asamblea estatal para la revocación del consejo estatal no estuvo presente.

“Hay que esperar a que culminen las investigaciones y estaremos atentos, pero nosotros reiteramos que como partido Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas” concluyó.