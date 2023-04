Reportan empresarios duranguenses primer trimestre de 2023 muy complicado

El primer trimestre del año ha sido complicado económicamente en el país, debido a varios factores como una inflación que no se ha podido contener, y la inseguridad que ha quitado productividad y competitividad, informó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Son temas que han venido mermando poco a poco, y por lo que no hemos podido avanzar, el tema es que no tenemos en Durango inversión directa, tenemos inversión a largo plazo y a mediano plazo con empresas que van a llegar a establecerse, pero no tenemos inversión directa” dijo.





Magdalena Gaucín Morales, subrayó que se tiene problema de poco flujo en los negocios, sin embargo se espera que las cosas mejoren a partir del segundo trimestre del año, y empezar a ver una recuperación.

La presidenta del CCE en Durango, señaló que también en temas como la minería, se han enfrentado problemas debido a lo relacionado con impuestos, y que no se tiene inversión en lo que respecta a exploración.

“Si nosotros recordamos las vocaciones directas del Estado de Durango, tenemos que es la minería y la ganadería, donde no hemos podido inyectar suficiente, para poder hacerlo competitivo, las grandes inversiones sobre todo en el tema minero están paradas, por temas como impuestos, y que no hay incentivos” añadió.

Señaló que en el gobierno federal se está viendo un proteccionismo, cuando lo que se tiene que ver es una economía más abierta, en la que se puede invertir y se puede reactivar lo más rápido la inversión.