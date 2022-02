Salud mental asunto castigado por los gobiernos: Gabriela Vázquez

Para la regidora panista Gabriela Vázquez Chacón el asunto de la salud mental ha sido castigados por los diferentes niveles de gobierno y no se le ha dado la importancia requerida desde el punto de vista del respaldo económico.

Al abordar el asunto, la representante de Acción Nacional en el Cabildo de la capital, es importante también en todo este asunto, evitar los extremos.

De entrada, consideró que no debemos culpabilizar a nadie en lo particular, dado que es un asunto de una sociedad y de lo que estamos viviendo ante esta pandemia, ante la falta del contacto físico.

Sabemos –dijo- que el tema del suicidio y la salud mental es un tema multifactorial, la ansiedad y todos estos aspectos han llevado a afectar a los ciudadanos.

Sin embargo, también este tema ha sido castigado por los diferentes niveles de gobierno.

No se le ha dado la importancia desde el punto de vista económico.

No obstante, subrayó, ante la falta de recursos no podemos tener pretextos, sino ser creativos para seguir trabajando; “y en este sentido, estamos a punto de firmar un convenio de colaboración con algunas dependencias que brindan atención sicológica, que muchas veces los ciudadanos no conocen y que también es importante que conozcan porque es totalmente gratuita”.

Mediante un acuerdo escrito con consultores privados, obviamente con el objetivo de que atiendan de una manera económica al paciente y que le puedan dar un tratamiento.

Enfática, añadió que también hay que ser muy conscientes de algo, de que no bastan los talleres ni las capacitaciones, porque estamos hablando de la salud mental; “lo que se requiere es un seguimiento, un tratamiento, que el paciente acuda a sus terapias y lo que se va a buscar con este convenio es poder fortalecer y ampliar esta estrategia en más espacios y que la gente pueda ir a atenderse”.

Otro cariz de esta situación es la que corresponde a la situación económica que es muy complicada, de tal forma que la persona se encuentra en la disyuntiva de pagar una consulta médica o llevar los alimentos a la casa.

Por eso agradezco a los sicólogos privados que se están sumando para dar esta atención, anotó finalmente Vázquez Chacón.