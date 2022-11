Se cumplió con un año de trabajo a favor de los duranguenses: Martha Arreola

Se cumplimentó con un año de trabajo a favor de los duranguenses, resguardando los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, afirmó Martha Alicia Arreola, diputada federal por MORENA, a propósito de su primer informe de actividades legislativas en el Congreso de la Unión.

Dijo que como legisladora por el tercer distrito con cabecera en Guadalupe Victoria, se ha tenido acercamiento con la gente de los 17 municipios que integran el distrito, buscando la mejora de las familias duranguenses y de todo el país desde la 65 legislatura.

A través de enlaces legislativos se ha recibido en la cámara de diputados a estudiantes, mujeres, grupos de la sociedad civil, colegios de ingenieros abogados, y más, que han requerido de la gestión de los diputados federales.

Comentó que entre otras actividades, se votó la Ley General de Revocación de Mandato, para que la ciudadanía decida si el presidente se queda o no en su cargo, a la par se promovió la Ley General de Juicio Político, y Declaración de Procedimientos Públicos, que permitirá sancionar a servidores públicos por sus conductas u omisiones, y así evitar la impunidad.

Así mismo, se discutió la reforma de la Ley de Disciplina Financiera, y en materia de seguridad, desde la cámara de diputados se impulsó o reforma de la guardia nacional para ampliar su permanencia hasta 2028.

Dijo que al este en las coordinaciones de las comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y como secretaría en la coordinación de Radio y Televisión, le ha permitido hacer diversas gestiones para todos los ciudadanos de Durango.

“Hemos fortalecido como nunca la protección a los derechos humanos; y se ha trabajando en el marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia género, así como también se aprobaron varias modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” dijo.

La diputada federal subrayó que con la reforma a Ley Minera, se logró que el litio sea del pueblo mexicano, y como representante del tercer distrito electoral de Durango, presentó tres iniciativas, una a favor de pequeños comerciantes, logrando que a través de fundaciones, se apoye para la remodelación de parques recreativos, una iniciativa más para reglamentar la leche para consumo humano y evitar fraudes al consumidor final, y una propuesta más pare la ampliación de la regularización de vehículos de procedencia extranjera.