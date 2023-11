Se va de Durango la empresa Telecom, y confirma el despido de 100 trabajadores

Se confirmó el cierre de Telecom en Durango, lo que llevó al despido de 100 trabajadores, de los cuales el 40 por ciento ya ha sido colocado en otros centros laborales, informó Eduardo Rodríguez Gálvez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Destacó que se reunió con directivos de la empresa Telecom, en la cual se confirmó que la empresa se va de Durango y que aún hay 60 personas que no se han podido colocar en otros trabajos.

El Presidente de Canacintra resaltó que, en esa reunión con directivos de Telecom, se comentó que a los trabajadores despedidos se les liquidará conforme a la ley o incluso más. Asimismo, se tiene la esperanza de volver a abrir, por lo que no se llevarán la maquinaria de Durango.

“Este es un tema que no tiene nada que ver con el gobierno. El 80 por ciento de la producción de la empresa se vende en Estados Unidos, y por alguna decisión tal vez política de allá, ese producto que hacen se va a producir en Estados Unidos, perdiendo así a su principal cliente”, dijo.

Eduardo Rodríguez Gálvez añadió que esta empresa ha analizado los mercados de Estados Unidos, Centroamérica y Asia, y han señalado que no pueden competir por el momento, por lo que se pausará la producción para buscar nuevas estrategias.

El Presidente de Canacintra abundó en que, en lo referente al "nearshoring", si los empresarios no logran una buena competitividad, muchas empresas, en lugar de llegar, se irán. Igualmente, hay que esperar que las estrategias implementadas desde el gobierno arrojen buenos resultados. Si no se logra la infraestructura y las empresas no son competitivas, podrían enfrentarse a riesgos. Las empresas, al instalarse, buscan seguridad, infraestructura y una mano de obra de calidad, además de la capacidad de ofertar sus productos de mejor manera ante una competencia global.