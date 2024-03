Siguen 300 extrabajadores de Cuencamé sin recibir su liquidación

Cerca de 50 extrabajadores de los 300 que fueron despedidos del Ayuntamiento de Cuencamé, acudieron al Congreso del Estado para dar seguimiento al avance que lleva la demanda por despido injustificado que interpusieron ante el Tribunal Burocrático, así lo dio a conocer el diputado local, J. Carmen Fernández Padilla, quien señaló que la presidenta municipal, Elizabeth Sotelo Ochoa, no ha hecho el intento de saldar la deuda por laudos generados en su administración.

Explicó que la Comisión de Hacienda del Congreso estatal le designa a los Ayuntamientos recursos para el pago de finiquitos, sin embargo en Cuencamé, aún no se ha pagado a nadie, “por eso la gente viene, ya está desesperada”, dijo el legislador, quien señaló que acudieron a la ciudad de Durango para reunirse con uno de los magistrados del Tribunal Laboral Burocrático.

Imagen ilustrativa/ Se desconoce a cuánto asciende el monto total de la deuda, pues se trata de 300 exempleados / Foto: Cuartoscuro.com

Asimismo también acudieron a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), para verificar en qué se está gastando el recurso asignado para el pago de laudos, designado en el Presupuesto de Egresos a la Presidencia de Cuencamé, en caso de no utilizarse debe estar en una cuenta reservada para ese fin.





Se desconoce a cuánto asciende el monto total de la deuda, pues se trata de 300 exempleados a quienes un día se les citó en la plaza principal de la cabecera municipal para informarles que estaban despedidos, hay personas con más de 15 años de antigüedad, otros con seis y cuyos salarios tampoco son los mismos, sin embargo el diputado advirtió que se habla de millones de pesos.

El año pasado se manifestaron los extrabajadores municipales de Cuencamé en el Congreso de Durango / Foto: archivo / cortesía / Arturo Zepeda

Explicó que tan solo uno de los casos, se trata de una señora quien llevaba seis años laborando en el DIF Municipal con un salario de cuatro mil 400 pesos mensuales, “a ojo de buen cubero yo creo que le deben nada más a ella, más de cien mil pesos”, a eso se suma los salarios caídos desde el año 2022.

El diputado que los representa en el distrito, aseguró que en caso de perder el juicio, y verse obligada a pagar el recurso señalado para cada trabajador, la alcaldesa Elizabeth Sotelo Ochoa, deberá responder con recursos del propio municipio y ello implica que se le puedan embargar las cuentas municipales.

“Por eso la importancia de que los presidentes municipales no hagan eso, porque al final al que afectan es al propio municipio, se van a dejar de dar servicios públicos porque las cuentas se van a embargar, porque ella en su arán de correr a gente que no pertenecía a su partido no pensó de que un día le iba a tronar el cuete en la mano y le va a tronar en su administración”, dijo.

Si bien existen otros municipios que tienen la misma problemática, estos han sido más cuidadosos y no se han aventurado a despedir personal de manera intempestiva a más de cien personas, en el caso de Cuencamé fueron 300, “no es ni la forma en cómo despedir a la gente”, dijo.