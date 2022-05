Sin mujeres no hay transformación, Marina Vitela no se deja de nadie: Mario Delgado

“Sin mujeres no hay transformación; Marina Vitela no se deja de nadie, imagínense lo que va a lograr como gobernadora de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ella gobernará por todas y para todas”, enfatizó contundente Mario Delgado, líder nacional de Morena, en encuentro con mujeres duranguenses en apoyo a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia.

En el evento que integran “Mujeres Transformando Durango”, recibió fuerte respaldo de la estructura, con presencia de gobernadores, alcaldesas, diputados, senadores, mujeres profesionistas, madres de familia y estudiantes, Mario Delgado, recalcó que Morena ha sido el único partido que ha puesto espacios políticos para las mujeres; “tanta violencia e indolencia ya ha sido suficiente, el cambio lo van a hacer ustedes”.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olvera, reconoció en Marina una mujer que ha trabajado desde abajo y ha sacado adelante a su familia, “es guerrera, luchadora; las mujeres de Durango nunca estarán solas, tendrán una aliada, gobernará con perspectiva de género acompañada del presidente Andrés Manuel, tengan por seguro, que llegará la transformación al estado”.

La aspirante que representa a Morena, PVEM, PT, RSP y R5, Marina Vitela, dijo sentirse identificada con cada una, “mi historia es la de muchas de ustedes, soy una política con una historia de vida, la clave es que juntas lograremos el proyecto de transformación. Mi objetivo son las familias, no van solas, vamos a empoderarlas en lo económico y social, que crezcan y se desarrollen en todos los aspectos. Necesitamos el apoyo de todas porque nuestros adversarios no duermen”.

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, refrendó su apoyo a Marina, a quien dijo nació de las entrañas del pueblo y representa a la esperanza de miles de mujeres, “luchará por las causas de las mujeres que quieren justicia; Marina gobernará por y para todas las mujeres, ya que sin ellas no hay transformación”.

La alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo, dijo “yo soy la primera mujer alcaldesa de mi municipio y tengo un gran compromiso, no podemos fallar porque luego dicen que no podemos gobernar, pero nosotras somos psicólogas, maestras, amas de casa, madres políticas. No se dejen engañar aquí está la esperanza de Durango”.

Araceli Silerio, coordinadora de Transformado Durango, agradeció a las mujeres que decidieron unirse a la transformación, “Marina, estas mujeres nos representan y tienes en nosotras el voto de confianza porque tenemos las mujeres la mejor aliada”.