"Como sociedad de alumnos, solo tenemos la capacidad de gestionar, pero no recibimos ni un peso”, así lo manifestó Alejandro Medrano Corral, presidente del Comité Ejecutivo de Sociedad de Alumnos (CESA) del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), ante los señalamientos que hay para que rinda cuentas sobre los recursos en su administración como líder estudiantil, y recordó que presentará su informe y rendición de cuentas el próximo mes.

“Se recibía recurso antes, estoy hablando de 10 o 20 años, pero ya no existe eso”, ahora las cuotas estudiantiles van dirigidas directamente TECMN, y de ahí se destinan por proyectos, nosotros de las inscripciones no recibimos nada, somos solo gestores ante las dependencias, pero no nos dan recurso, pero si así lo están señalando, “que lo comprueben”.

Sociedad de Alumnos del ITD no recibe recursos: Alejandro Medrano./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Destacó que como parte de su informe que brindará de manera oficial en noviembre, hay cosas que resaltar, como la entrega del comedor estudiantil, que está en funcionamiento, para brindar más de 200 desayunos al día, así como la entrega de la velaría para realizar eventos culturales, deportivos y administrativos.

Hay una renovación importante en la cancha de futbol rápido, desde el pasto sintético, y sus instalaciones de tabla roca, está la cancha de béisbol, y 2 millones de pesos en equipo mobiliario para los diferentes talleres, para los espacios de los estudiantes, se entregó equipo de cómputo y deportivo, y se está trabajando en tener las mejores instalaciones para recibir los juegos intertecnológicos.

Sociedad de Alumnos del ITD no recibe recursos: Alejandro Medrano./ Foto: cortesía | ITD

Indicó, por eso lo único que le recomendaría al compañero Ricardo Mier, quien hizo los señalamientos y aspira a competir por dirigir la Sociedad de Alumnos, “a que se dedicará más bien a su formación académica, a su desempeño dentro del tecnológico”, que si quiere competir no se deje manipular por el ex presidente, que ya sabemos todos al grupo que pertenece, y que no lo lleve el tema al terreno personal.

“Si de verdad quiere ganar, que recuerde que los estudiantes ya no se dejan llevar por la guerra sucia, ni por la grilla”, entonces que se ponga a trabajar y a conocer las necesidades de cada uno de los gremios del estudiantado, de las unidades a distancia, de las distintas carreras, que trabaje, que haga equipo, que cree valores, que tenga comunidad y que le sume y no reste al tecnológico.