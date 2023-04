Difícil para las PyMES mantener fuentes de empleo

Resulta casi insostenible mantener la fuente de empleo de las PyMES ante las ocurrencias del gobierno federal y la complicidad de los legisladores al establecer una política alta en impuestos, incrementos salariales e incrementos en las diferentes prestaciones, declaro el presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, Teófilo Ramírez, quien previo que al término del primer semestre del año la tasa de desempleo en Durango habrá crecido de manera considerable.

Como era de esperarse, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas están condenados a desaparecer ante la actitud irresponsable del gobierno federal y la complicidad de sus legisladores federales que están estrangulando a los que se arriesgaron a generar una fuente de empleo y a los propios gobiernos como es el caso de Durango.

Dijo que las pequeñas empresas están cerrando porque no tienen la posibilidad de pagar incrementos salariales del 20%, no tienen capacidad para pagarle al Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, no tienen para pagar el ISR, no tienen para pagar dos días de descanso de sus trabajadores, no están en condiciones de pagar 12 días de vacaciones, no están en condiciones de pagar el impuesto ecológico y muchos más.

Estamos en una economía seriamente lastimada, tenemos un gobierno atado de manos porque no tiene dinero para invertir en obra pública, no tiene dinero para garle a los proveedores, no tiene para pagar las deudas que le heredo el pasado gobierno y los empresarios ya no tienen para invertir, ni para pagar las ocurrencias que el gobierno federal ha establecido, declaro el líder de los comerciantes.

Seguramente muchos de los comerciantes en pequeño, así como las medianas empresas que lograron sobrevivir por la pandemia, antes de que concluya el primer semestre del año habrán desaparecido porque ya no tienen solvencia para sostener el negocio, por lo que vamos a tener muchos desempleados, afirmó.

Lamentablemente el desempleo traerá muchas complicaciones más a la entidad, pues crecerá la informalidad, la delincuencia, la depresión, el consumo de drogas licitas e ilícitas, tendremos serios problemas en los próximos meses, afirmo el dirigente de los comerciantes.