Solo un 3% de la población en Durango hacen testamento

Es importante insistir ante la comunidad para que crezca la cultura de testar, a fin de que al momento de partir no se hereden problemas. Sucede que en Durango, apenas 3 de cada cien personas en edad legal hacen su testamento y consecuentemente las circunstancias que se enfrentan, son complicadas, dramáticas por las fracturas de familias por la disputa de bienes.

Así lo explica el presidente del Colegio de Notarios de Durango, Jesús Bermúdez Fernández, quien durante la entrevista en el programa Rostros… la otra cara de la moneda, que produce El Sol de Durango a través de su plataforma de Facebook, formula la trascendencia de la campaña que ya suma casi 20 años efectuándose en todo el país y de manera exitosa, Septiembre mes del testamento.

De entrada, precisa que el objetivo de este programa es muy claro, en el sentido de que las personas hagan su testamento; “hacemos un esfuerzo para que la gente haga su testamento y no herede problemas”.

Desde 2003 se establece campaña de manera exitosa y en efecto, aunque no con la velocidad deseada, pero sí crece la conciencia de testar.

Cada año alrededor de 2 mil 500 personas hacen su testamento. Y es que, revela que a partir de los 16 años la persona pueden firmar este documento. Tal vez no han hecho un patrimonio, pero se puede hacer testamento sobre bienes futuros.

A pregunta expresa, Bermúdez Cisneros, destaca que efectivamente, dada la devastación en términos de la pérdida de vidas, sí creció aun más conciencia de testar en tiempo de pandemia.

En estos casi 20 años, se ha dado la posibilidad de abatir mitos provocados por la ignorancia, donde se pensaba por ejemplo, "si no tengo patrimonio, para qué hago testamento", o, "no dejo testamento, porque luego ya no puede disponer de mis bienes". El testamento es vigente a partir de que la persona fallece.

Un mito más: que los notarios cobran mucho. En realidad los costos altos son cuando se trata, por ejemplo, de una compraventa de un bien inmueble, “donde los notarios estamos obligados a cobrar impuestos, que luego se enteran a las autoridades”.

En realidad, en un momento dado se puede incluso no cobrar el testamento, partiendo de la condición económica de la persona o de la familia y en eso estamos de acuerdo todos los notarios de Durango.

De esta manera, al igual que en 2003, cuando comenzó la campaña, el costo del testamento durante el mes de septiembre, es de $1500.00 más IVA. Realmente una cantidad simbólica, para la trascendencia del documento.

El notario reitera en la parte final de la charla, sobre la importancia que debe permear en la conciencia ciudadana de hacer el testamento, cuando a nivel nacional, solamente el 5% de las personas en edad de testar, firman el documento, mientras que en Durango, el porcentaje aun menor, con alrededor del 3%.