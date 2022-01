Subirán costos de cubrebocas y otros insumos ante alza de contagios en Durango

Debido a esta cuarta ola de contagios, la gente ha comenzado a realizar compras de insumos médicos como los cubrebocas y demás materiales desechables, por lo que ya comienza a impactar en sus precios de hasta por arriba del 10%, comentó el empresario especializado en insumos médicos, Francisco Rueda Castañeda.

Explicó que mientras anteriormente los cubrebocas con termosellado se encontraba a un peso cada pieza, se espera que a finales de esta semana ya se tenga un costo de siete pesos, mientras que el KN95, que anteriormente se encontraba en 10 pesos la pieza, elevará su costo hasta en 30 o 35 pesos.

En el caso de los concentradores de oxígeno, pese a que durante el primer año de la pandemia llegaron a tener un precio en el mercado de hasta 33 mil pesos, estos han tenido una caída considerable y es posible encontrarlos hasta en 18 mil pesos y las indicaciones de los proveedores son de mantener el costo por el momento.

Aunado a ello, la política de él como empresario local, es no subir más los costos “es preferible mantener el tema del desabasto y decir que no tenemos, a castigar el bolsillo de la ciudadanía y vender un cubrebocas en 40 pesos, cuando ya lo estaba dando en ocho pesos”, comentó, pues esto permite que en otros lugares no exista la competencia en costo y atenerse a la oferta y demanda.

Si bien es cierto, con el alza en el número de contagios en los últimos días, a partir del viernes comenzó de nueva cuenta un alta demanda de concentradores de oxígeno en la ciudad de Durango, que derivó en un desabasto durante el fin de semana pasado.

Pese a ello “hoy lunes volvemos a tener para rentar de equipo de oxigenoterapia”, pues la gente está mejor informada sobre cuándo es el momento en el que es necesario utilizar este tipo de insumos y no acaparar el producto para generar un desabasto que afecte a quienes en verdad lo necesitan.

De acuerdo con Rueda Castañeda, ya no se han presentado las largas filas en el establecimiento derivadas de compras de pánico y actualmente acude quien realmente necesita el oxígeno y no aquellos que lo tenían simplemente para mantenerlo a resguardo.