Talleres textileros en Durango esperan continuar con proyecto de uniformes escolares

Talleres textileros en Durango esperan continuar con el proyecto de Uniformes Escolares con la nueva administración Estatal, porque si bien, sus ingresos no dependen a la totalidad de este programa, sí un gran porcentaje, pero están conscientes que con la actual administración ya no se dio, así lo detalló Iris Aragón, presidenta de la Asociación de Industriales Transformadores Textiles de Durango.

“Necesitamos el proyecto de los uniformes escolares, porque gran parte de los ingresos de la industria textilera en Durango, depende de este proyecto”, fueron 3 años en los que no se desarrolló, y desde el primero comenzó la afectación al ser una derrama económica importante que se esperaba año con año, además de que se presentó la pandemia por la Covid-19, y varios talleres permanecieron cerrados.

Expresó “desconozco en que se haya gastado el recurso, pero para el proyecto de uniformes escolares no se dio, ya no hay posibilidad de hacer uniformes con este gobierno, y no se nos brindó tampoco ninguna alternativa”, por eso se preparan para trabajar con la siguiente administración, con la esperanza de que se dé la oportunidad solo a la industria textilera local.

El otro ingreso con el que se mantienen los textileros en sus talleres, es por los trabajos que manejan de manera particular, uniformes para colegios, negocios y empresas, son diferentes para cada taller.

Reiteró que entre todo el sector textilero, se tiene la capacidad para hacer grandes proyectos como los uniformes, algo que ya está comprobado, sin embargo reconocen “la última decisión la tiene el gobierno”.

Con la mayor apertura y movilidad que se ha dado en la entidad, esperan que la situación económica avance también para el sector, pues ya se han ido reactivando algunos talleres, pocos ya trabajando al 100%, algunos están preparándose, pero no todos se encuentran activos.