Ten cuidado al firmar un pagaré en blanco

Ha crecido la demanda de asesoría por juicios ejecutivos mercantiles donde se reclama el pago de pagarés, intereses, además de gastos y costas judiciales, informó el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, Francisco Javier Betancourt Solís, quien señaló que en los últimos meses se han atendido 10 personas a la semana y en la mayoría de los casos ya no hay nada que hacer.

Explicó que esto se debe principalmente a que la gente firma de documentos en blanco que pueden ser modificados por sus acreedores, para con ello hacer cobros de cantidades excesivas de manera abusiva.

Tan solo en los primeros dos meses del año, el Tribunal Superior de Justicia inició dos mil 212 juicios en el área mercantil, esto representa el 35 por ciento del total de los expedientes abiertos, pues el primer lugar lo sigue ocupando la materia familiar, con dos mil 628 juicios.





Y es que según el abogados, aunque el cliente suele reconocer su firma en el documento, aclara que no es la cantidad que se adeuda, pues el prestamista cometió un abuso al utilizar la necesidad y urgencia del deudor y hacerlo firmar pagarés en blanco y llenados a sus conveniencias.

Esto además de un proceso judicial largo y tedioso, genera un alto costo para la víctima, ya que para comprobar que efectivamente los documentos fueron alterados, es necesario contratar a un abogado, los servicios de un perito y finalmente acreditar que se hizo la alteración del documento.

“Las personas que se acercan con nosotros son personas de escasos recursos que finalmente no tienen para realizar estos gastos y han perdido su patrimonio”, comentó Betancourt Solís, al reconocer que en su mayoría llegan a solicitar apoyo del Colegio cuando tienen ya sentencias ejecutorias y no se puede hacer nada, o incluso cuando ya no pueden ofrecer pruebas.

El abogado señaló que al ser personas de escasos recursos, no pueden acceder a un perito, aunque en la institución cuentan con profesionales que cobran un precio mucho menor, pero al no tener conocimiento de ello, llegan a perder su patrimonio.

Los especialistas en el Derecho mercantil han detectado que el origen de los problemas se concentra en los grupos vecinales donde se les hacen préstamos bajo la firma de documentos en blanco.

“Y ante la necesidad del acreedor, lo venden a personas que alteran los documentos y son los prestamistas independientes los que realizan estas acciones por demás ilegales”, comentó el presidente de la Barra de Abogados, quien dijo que incluso se han encontrado con documentos de hace 10 años, cuya fecha puede ser modificada con una reciente.

De ahí que hacen un llamado a la ciudadanía a tener precauciones cuando firmen una solicitud de crédito, y para ello se llevará a cabo una jornada jurídica gratuita en la que se dé a conocer las precauciones que deben tomar en este tema pues pueden perder el patrimonio de toda su vida por deudas insignificantes.

Además existen algunas empresas que venden zapatos y ropa a través de vales, mismas que le dan a una distribuidora cierta cantidad para entregar a los clientes que soliciten, sin embargo cuando se retrasan las personas en los pagos y al haber firmado previamente un documento en blanco, es ella quien debe hacerse cargo de esa deuda.

“Como no viene el nombre del acreedor, pues puede ser cualquier persona y el título del crédito es autónomo, pues se cobra mediante un juicio muy especializado, que la gente no tiene para pagar”, dijo al recordar que el origen es el desconocimiento de la ley mercantil y de los principios que rigen este tipo de juicios.