Trabajadores de la mina del Cerro de Mercado siguen en pie de lucha

El 11 de julio se conmemora el Día del Minero, en el yacimiento histórico del Cerro de Mercado se festejaba con comida, música y hasta unas heladas; era un día de fiesta. En esta ocasión, nada qué celebrar, pues los más de 150 trabajadores de la mina, tras 10 semanas sin salario, viven una situación dramática, cuya gran mayoría aunque parezca increíble para muchos, no tienen ni para comer.

Te puede interesar: Se agrava situación de mineros del Cerro de Mercado

Pasaron ya dos meses y medio luego de que se suspendió el pago de sueldos a los trabajadores de esta empresa que forma parte del Grupo Acerero del Norte, declarada en quiebra desde los primeros meses del presente año.

Trabajadores de la mina del Cerro de Mercado Durango siguen en pie de lucha / Foto: Victor Blanco | El Sol de Durango

Arturo Buena, secretario general de la Sección 42 del Sindicato de Minero narró para El Sol de Durango la situación que padecen no solamente sus compañeros del gremio, sino incluso los trabajadores de confianza, que han tenido que vender algunos de sus bienes, como motocicletas, bicicletas, y todo lo que puede generar algunos pesos para salir de la crisis económica que vive la familia.

La situación es triste y muy grave, señala el entrevistado, quien explica que sus compañeros y él mismo, se han visto imposibilitados de pagar inscripciones en escuelas, porque aunque se diga que la educación es gratuita, sí cobran de doscientos pesos y hacia arriba por registro.

Se agrava situación de los mineros del Cerro de Mercado de Durango / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

De festejar la graduación de alguno de los hijos de los mineros, pues ni hablar, si no hay ni para comer, menos para hacer una fiesta.

A estas alturas de la crisis, son varios los compañeros que han solicitado permiso para no asistir al centro de trabajo, a fin de llevar a cabo algún “jale” de albañilería, pintura, electricidad o de lo que sea, pues el chiste es tener unos pesos aunque sea para medio “chivear”.

El líder sindical, lamentó la postura que han asumido ante la penosa situación que viven los mineros del Cerro de Mercado desde el mes de abril pasado las autoridades tanto del Estado como las Federales; “entiendo que por tratarse de una mina, el asunto compete al ámbito federal, sin embargo, sí quisiéramos la solidaridad de autoridades del Estado, porque somos duranguenses que durante años hemos contribuido al desarrollo de nuestra entidad”.

Mina del Cerro de Mercado suma una semana de "brazos caídos" / Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

Ante el abandono de que son objeto, Buena Valenzuela, indicó que por enésima ocasión buscarán audiencia con el Secretario General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien les ha negado la atención desde hace semanas.

Advierte, que de continuar la desatención, no les va a quedar otra vía más que la de tomar las calles, hacer marchas y plantones, bloquear oficinas. Y es que, se trata de una exigencia del gremio que ha sido postergada durante varias semanas, sin embargo, en la asamblea de este martes 11 de julio, en que se conmemora el Día del Minero, los ánimos ya se notaron caldeados; “verdaderamente molestos están mis compañeros y me parece que no nos va a quedar más remedio”, recalcó.