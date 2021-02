Tránsito y vialidad de Gómez Palacio intensifica medidas de seguridad a motocicletas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La Subdirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, dio a conocer que intensificó la revisión de las medidas de seguridad para los conductores de motocicletas, con la finalidad de disminuir los accidentes relacionados con estos vehículos.

Se informó que en los últimos días se han registrado diversos percances donde los involucrados han sido principalmente motociclistas, algunos de fatales consecuencias como el registrado la noche del pasado sábado en el fraccionamiento El Manantial, donde una mujer falleció de manera instantánea y el conductor de la motocicleta resultó gravemente lesionado, ambos carecían de casco de seguridad.

Por lo anterior, se determinó intensificar los operativos de revisión de las medidas de seguridad que deben cumplir los conductores de este tipo de vehículos, tales como portar casco que incluye a su posible acompañante, no viajar más de dos personas en la unidad, no llevar niños ni bultos, así como no exceder los límites de velocidad.

También no conducir bajo los influjos del alcohol y no realizar maniobras peligrosas que pongan en peligro su integridad física y de quien lo pudiera acompañar.

Los filtros de revisión se instalaran en las principales vías de comunicación de las colonias; se reiteró que con este tipo de acciones se busca prevenir accidentes de fatales consecuencias.