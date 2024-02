Tras la denuncia por acoso sexual cometido en contra de una estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), misma que fue dada a conocer a través de este medio de comunicación en la edición del jueves 1 de febrero, la institución educativa dio a conocer a través de un comunicado que el docente señalado había sido ya expulsado.

Te puede interesar: Escuela advierte peligro por agresiones a sus alumnos

“Nos permitimos informar que con base en los dictámenes presentados por dicho Comité, la H. Junta Directiva de la UJED en su sesión celebrada el 14 de diciembre del 2023, acordó la expulsión de dos alumnos y un maestro señalados”, se lee en un documento breve.

UJED expulsa a alumnos y docente señalados por acoso sexual / Foto: Cortesía | UJED

Si bien es cierto que las expulsiones se registraron desde diciembre pasado, al salir de vacaciones el 19 del mismo mes, no se hizo público el tema, no obstante la Máxima Casa de Estudios, aseguró que para el siguiente semestre escolar ya no regresará a las aulas.

Asimismo, se informó sobre la expulsión de dos alumnos que el año pasado fueron denunciados por una docente de tomarles imágenes de sus piernas cuando ella portaba algún vestido y las exponían en un chat que tenían conjunto con uno de los docentes.

Local A un año de su denuncia, Andrea pide justicia por caso de acoso sexual en la UJED

Aunque dichos casos se dieron a conocer en el primer semestre del año pasado, los casos habían venido presentándose desde el 2022, sin embargo fue hasta la colocación de uno de los tendederos donde se visibilizaron a la opinión pública y a darle atención a través del Comité.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Andrea acudió a las oficinas de El Sol de Durango, en busca de un escaparate para atender su caso, pues asegura que a la fecha no había sido notificada al respecto.