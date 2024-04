UTD certifica sus programas académicos ante organismos internacionales

La Universidad Tecnológica de Durango (UTD), recibió dos certificaciones internacionales por medio de las cuales se certificaron carreras en Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Operaciones Comerciales Internacionales, Licenciatura en Innovación de Negocios, y la reacreditación en Operaciones Comerciales Internacionales; además de las Ingenierías en Mecatrónica, en Mantenimiento Industrial y Energías Renovables.

De acuerdo con el rector de la UTD, Jorge Medina Muñoz, la prioridad actual es que los programas educativos tengan congruencia con lo que demanda el mundo actual, sobre todo en Durango, donde se espera la llegada de nuevas empresas que requerirán de mano de obra certificada.

“Que nosotros tengamos a los alumnos capacitados para ocupar esos espacios, es por eso que nuestros programas educativos esperamos que sean evaluados de manera internacional de tal forma que el programa educativo que se ofrezca tenga pertinencia para la industria que se venga a instalar a la ciudad de Durango”, dijo.





El Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas y Contables (CASECA), así como el Consejo de Acreditación de Comercio Internacional (CONACI); además de la evaluación de las ingenierías por parte de la Compañía Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA), son los organismos que llevaron a cabo la certificación de las carreras de la UTD, del que egresan cerca de 600 estudiantes por generación tan solo en la modalidad bilingüe.

Medina Muñoz, aseguró que el perfil de los estudiantes de la UTD los ha llevado a colocarse en empresas no solo de México, sino a nivel internacional a través de la realización de prácticas profesionales, “muchos de ellos tienen que migrar, no hay un campo laborar en Durango que dé espacio para todos los egresados de nivel superior y es natural que muchos tengan que migrar”, dijo.

Explicó además que el proyecto del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, se concentra en la atracción de inversiones internacionales para evitar que los jóvenes salgan del estado, “tenemos muchos alumnos que por su preparación sí tienen una oportunidad laboral en el extranjero”, comentó.

Por su parte el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, aseguró que este tipo de acreditaciones son importantes para la educación superior en el estado, ya que es necesario que organismos nacionales e internacionales garanticen que los jóvenes que egresan de estas carreras serán aptos para la actividad laboral.