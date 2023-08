Las mujeres no denuncian en muchos casos por miedo, pero también porque no saben que tienen derechos, no saben que el tema de violencia en razón de género, ya se persigue por oficio, y es que en el estado muchas mujeres viven un tipo de violencia, física, económica, emocional, psicológica, entre otras, declaró la diputada local, Marisol Carrillo.

Señaló que en Durango hace falta ese acompañamiento, para quienes hacen la denuncia, pero también las mujeres que denuncian, ahora ya están exigiendo más, se piden resultados, antes solo se hacía la denuncia y se esperaba a ver qué pasa, en general desde hace años se ha exigido que las dependencias atiendan con perspectiva de género.

Marisol Carrillo, diputada local / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Se debe cambiar la perspectiva de las niñas, de las adolescentes, porque muchas mujeres viven violencia, sin embargo, “yo creo que las mujeres ya están entendiendo, de que unidas sí podemos”, el empoderamiento no viene solamente de las marchas, viene de que aunque no sean fechas especiales, podemos salir adelante y exigir.

Sobre la fusión de dependencias municipales en Durango capital, donde se integra el Instituto Municipal de la Mujer a un solo Instituto de la Familia y Valores, y a la par de que solo se ha cumplido una medida de las 27 que se establecieron por el Conavim por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, indicó, “es válida la fusión si se informa, si no le quitan presupuesto, o si las mujeres van a tener cabida en esa fusión, pero la información no se ha dado”.

Imagen ilustrativa | Violencia de género se persigue por oficio: Marisol Carrillo / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Hay que recordar que hace un tiempo éramos el décimo sexto lugar por violencia en razón de género, y el quinto por feminicidios, y aunque ha bajado, porque ya se está empezando a trabajar con perspectiva de género, se vive violencia, y con esa fusión, “ojalá que los botones de pánico funcionen”, y ojalá que ya se active el programa SOS, una llamada anónima con georreferencia, cuando alguien este violentando.

Al igual que es necesario aplicar el protocolo Alba, antes las desapariciones de niñas y mujeres, para que la búsqueda sea en las primeras horas, no esperarse hasta las 24 o 72 horas, porque no se trata solo de encontrarlas, sino que estén vivas, encontrarlas vivas sea cual sea el motivo, porque también se hace una crítica, nuevamente violencia “de que se fue con el novio y no le dijo a la mamá”.

Tenemos 16 municipios con la Alerta de Violencia de Género, por eso junto con la Comisión de Derechos Humanos, hemos estado trabajando y ya visitamos 2 municipios, para que las recomendaciones puedan subir, tenemos el treinta y tantos por ciento de cumplimiento.