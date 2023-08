Anulan proceso contra jueza encarcelada en Veracruz; piden su inmediata libertad

La jueza Decimoquinta del Distrito de Veracruz anuló el proceso penal que se le inició a la también jueza Angélica Sánchez por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, por lo que ordenó su “inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno”.

En la resolución del amparo indirecto 540/2023, emitido este 8 de agosto, se determinó que el proceso judicial que se le inició a la jueza “incumplía” con la medida cautelar, debido a que el amparo que le fue otorgado con anterioridad limitaba que fuera detenida.

La sentencia de la jueza exige a las autoridades judiciales en Veracruz a dejar insubsistente todo lo actuado en el proceso penal 297/202 contra la juez Angélica “N”, con lo que se anula el proceso que se había iniciado en su contra.

“De acuerdo a lo establecido en el marco teórico y los antecedentes que integran la presente incidencia, permiten válidamente a la suscrita juzgadora llegar a la conclusión que las autoridades (...) sí incurrieron en incumplimiento de la medida cautelar concedida a Angélica", expuso.

En la explicación del expediente se recuerda que la jueza fue detenida el 5 de junio después de que acató una sentencia en la que se ordenó la puesta en libertad de Itiel “N”, alias "el Compa Playa", un objetivo del gobierno del Estado. En esa ocasión estuvo retenida por tres días, pero no se le inicio ningún proceso penal.

En reiteradas ocasiones han señalado a la jueza Angélica "N" por presuntamente dejar en libertad a Itiel “N”, alias “Compa Playa” | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Tras ello, el 16 de junio, 11 días después, fue detenida en la Ciudad de México, por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Lo anterior pese a que contaba con un amparo para no ser detenida por delitos que no ameritaban prisión preventiva, los cuales se le imputaron; sin embargo, no se hizo efectivo el documento judicial.

Para el proceso se dio un plazo de 24 horas, mientras que la autoridad responsable deberá abstenerse de realizar actos o acciones que impliquen su participación directa o indirecta en la privación de la libertad de la jueza Snánchez mientras continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en su favor.

El 16 de junio fue detenida por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias | David Bello | Diario de Xalapa

Finalmente se advierte que de no cumplir en la forma y término referidos de la sentencia las autoridades vinculadas al cumplimiento de esta resolución serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación.

