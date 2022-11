AMLO acusa de corruptos y rateros a quienes marcharán contra reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó en su conferencia matutina a quienes pretenden marchar este 13 de noviembre en favor del INE y están en contra de su reforma político-electoral que pretende federalizar el sistema electoral del país y desaparecer legisladores plurinominales y la designación de consejeros por voto popular.

Expresó que son muy corruptos y muy rateros quienes defienden al INE. “Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros, si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en los últimos 36 años, 36 años robando, saqueando, convirtieron a México en el País de mayor desigualdad en el mundo.

Convocan a marcha en defensa del INE

Ante la presentación de la iniciativa de reforma electoral de López Obrador que pretende sustituir al INE por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), y modificar el proceso de designación de consejeros y magistrados electorales a un sistema de votación popular, en redes sociales se ha convocado a la realización de marchas el domingo 13 de noviembre en 12 ciudades del país para defender al organismo electoral.

Ante esto, López Obrador criticó a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como al empresario Claudio X. González, por convocar a la marcha contra la iniciativa de reforma del Gobierno. El presidente dijo, que Fox y Calderón llaman a marchar porque ya no se les da pensión ni seguridad.

El mandatario federal mencionó que no va a dejar de decir, que lo que está en el fondo es que quienes defienden al INE “quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios y ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos”.

Sin embargo, el presidente mencionó que “todos pueden participar en la marcha para defender al INE rumbo al Zócalo”, pero pido a sus simpatizantes que no lo hagan y se queden en sus casa, ni que acudan al Zócalo con motivo de su cumpleaños que será ese día, porque no va a estar ahí.

“Hago un llamado para que mis simpatizantes se queden en sus casas, que no haya una reunión por mi cumpleaños”, dijo el presidente: “Ni voy a estar aquí y no quiero que, por afecto, por cariño, porque sí hay cariño y es recíproco, ahí les voy a mandar por mi Facebook un abrazo, voy a pasarlo en Palenque, me gusta estar ahí. Pero libertad, y todos a manifestarse, así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, como dicen los jóvenes zafo”, concluyó.