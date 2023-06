Corcholatas deben presentar sus renuncias para buscar candidatura de Morena: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia mañanera de este miércoles, que tras la eventual salida de Marcelo Ebrard de su gobierno el próximo lunes para buscar la candidatura presidencial de Morena, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, deben hacer lo mismo.

Te Recomendamos: Noroña reclama a AMLO por no invitarlo a cena con corcholatas

Esto como respuesta ante la pregunta de un reportero sobre si debían renunciar el resto de aspirantes presidenciales de Morena; declaró que si el Consejo Nacional de su partido aprueba que deben separarse de su cargo Sheinbaum y López Hernández, como lo hizo el canciller Ebrard.

“Así es, si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar así tiene que ser”, dijo.

También se le preguntó sobre el desempeño de sus colaboradores que buscan la presidencia de la República y respondió que todos habían hecho un buen trabajo, también agregó que todos ellos son un equipo y subrayó su proyecto, no es labor de una sola paersona, sino de un equipo respaldado por todo del pueblo.

Todavía hay tiempo para elegir sucesor de Ebrard

Tras el anuncio de la salida el próximo lunes del Canciller Marcelo Ebrard del Gobierno para impulsar su figura y buscar la candidatura presidencial de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó durante su conferencia mañanera que aún no ha decidido quién será su sucesor.

“Ya inició este proceso y a eso se debe la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten su renuncias”, dijo.

Política Oficializan reforma para que jóvenes de 18 años en adelante puedan ser diputados

Sobre quién sustituirá al canciller y al resto de corcholatas presidenciales, dijo que todavía hay que ver, porque apenas fue el anuncio, ya que la renuncia Marcelo Ebrard será efectiva hasta el próximo lunes. Pues aún tiene tiempo para pensar quien puede quién puede sustituirlo.

El presidente también aseguró es muy importante este proceso de selección de MORENA pues dijo que es algo inédito en donde no hay imposición.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es muy importante que estamos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque por mucho, durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente, él era el que designaba a su sucesor, estamos hablando de siglos que por primera vez no hay tapado , no hay pedazo no hay en posición”, concluyó.