Soy idónea para ocupar el cargo de ministra de la Corte: María Estela Ríos

María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó ser la idónea para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues rechazó no cumplir con los requisitos constitucionales o que su candidatura por ocupar el cargo que actualmente ostenta, sea ilegal.

Te podría interesar: AMLO no pide servillismo de la SCJN, pide congruencia, asegura Lenia Batres

“De tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es: sí soy idónea.

“Y sÍ quisiera ahondar en la objeción que ha formulado el senador Germán Martínez, habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho”.

Política Comisión de Justicia del Senado aprueba terna para ocupar el cargo de ministra en la SCJN

Al comparecer ante senadores de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Estela Ríos, reconoció ser afín a la forma de pensar del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque negó que tenga la obligación de obedecerlo.

La más criticada de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre Lenia Batres y Bertha Alcalde, por ocupar un cargo del nivel de secretaria de Estado, Estela Ríos, prácticamente fue rechazada por los senadores de oposición.

Señaló que de ser nombrada ministra, “haré efectivo, en lo que esté a mi alcance, el derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial de los habitantes de este país, que consagra el artículo 17 constitucional”.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Y cumpliré cabalmente con los principios de actuación que establece el artículo 100 de la Constitución para los funcionarios judiciales, a saber, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Me conduciré como ministra, en caso de ser elegida, como siempre lo he hecho, con apego al derecho, en busca de la justicia y con independencia de criterio”, manifestó.

La funcionaria federal refirió que comprende que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativo y Ejecutivo, deben mantener una relación equilibrada entre sí.

Ese es el sentido, expresó, de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro.

“Los juzgadores deben apegarse en su actuación a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo e imparcialidad de independencia, y no basarse al emitir sus resoluciones en pasiones o intereses personales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo me comprometo a actuar con base en dichos principios, dejando a un lado cualquier pasión o interés personal que pudiera obnubilar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un sistema judicial, que haga efectivo para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”, concluyó.