Paro Nacional de Transportistas: Reúne cerca de 300 mil participantes a nivel nacional

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) reúne cerca de 300 mil transportistas en el Paro Nacional de este 15 de febrero que afectará al menos al menos a diez carreteras del país.

Julieta Tolentino Alvarado, coordinadora nacional de delegados en Amotac, señaló que hay cerca de 300 mil transportistas participando en el paro nacional.

“En la Ciudad de México, aunque todavía no hay un número exacto, los transportistas apenas se están acercando a los puntos de reunión, pero aproximadamente son alrededor de 100 mil participantes”, aseguró. Sociedad AMLO responde a transportistas que bloquean vialidades: "tiene propósito politiquero"

Agregó que el paro que comenzó a las 8 am de este jueves, se están dando en 10 puntos: Puebla-Veracruz, México-Pachuca, México-Querétaro, México-Veracruz, México-Puebla, México-Toluca, Circuito Exterior Mexiquense, Zona conurbada de Chalco y Ecatepec y en Toluca-Naucalpan.

La coordinadora resaltó que en el transcurso del día avanzaran a marcha lenta hacia la Secretaria de Gobernación, “porque hasta al día de hoy no hay una respuesta favorable ante nuestras peticiones”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó que detrás del paro están intereses de la oposición.

“También hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores, y como vienen las elecciones ‘aprovechan el viaje’ y no quieren dialogar. Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas y decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos porque son gente trabajadora y de bien”, dijo en conferencia desde Acapulco.

Ante ello, Tolentino aseveró que su movimiento no es un tema político (esto es totalmente una mentira).

“Lo cierto es que no hay la intención de atender, ni de resolver el tema de seguridad principalmente. El gobierno no reconoce que la delincuencia los ha rebasado y no cuentan con un plan de seguridad”, informó.