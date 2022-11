Tropas ucranianas llegan al centro de Jersón mientras ejército ruso completa su retirada

El Ejército ruso completó hoy su retirada del norte de la anexionada región ucraniana de Jersón, anunció hoy Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia.

"Hoy, a las cinco de la mañana hora de Moscú (02.00 GMT), en el frente de Jersón concluyó el traslado de las unidades rusas a la margen izquierda del río Dniéper", dijo el general ruso en su parte diario.

Konashénkov precisó que "ni una sola pieza" militar ha sido abandonada en la margen derecha del río que divide la región y baña la homónima capital regional.

En septiembre pasado, el Ejército ruso fue muy criticado por replegarse apresuradamente de la región oriental de Járkov, dejando tras de sí una gran cantidad de armamento y vehículos militares.

Los soldados rusos que se retiraron del norte de Jersón fueron desplegados en las posiciones defensivas erigidas anteriormente en el margen izquierda del río, señaló.

❗️#Kherson right now. pic.twitter.com/e7Elxhxbbp — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

El general destacó que las tropas rusas no sufrieron ninguna baja durante el repliegue, aunque acusó a Kiev de atacar durante la noche con cinco misiles HIMARS los pasos a través del río.

Explicó que la artillería y la aviación rusa han detenido el avance de las fuerzas ucranianas a unos 30-40 kilómetros de la orilla del Dniéper.

Konashénkov precisó que las tropas ucranianas no han logrado avanzar más de diez kilómetros en las últimas 48 horas.

El comandante de las fuerzas rusas que combaten en Ucrania, Serguéi Surovikin, anunció este miércoles la retirada de Jersón, considerada la mayor derrota sufrida por Moscú desde el inicio de la campaña militar en febrero.



El motivo es la incapacidad de las tropas rusas de garantizar la defensa de ese territorio anexionado hace mes y medio ante la superioridad numérica del enemigo.



Las autoridades ucranianas han reaccionado con escepticismo a la noticia, aduciendo que el repliegue podría ser, en realidad, una emboscada, mientras medios internacionales apuntaron que la batalla por el control de la ciudad de Jersón aún no ha terminado.



"El enemigo no nos regala nada (…). Todo esto lo logramos luchando", dijo Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.



A su vez, Konashénkov aseguró que Rusia ha evacuado a todos los civiles, más de 115 mil, que han decidido abandonar la margen derecha del Dniéper, el río más grande de Ucrania.



Aunque las autoridades prorrusas de la capital regional estimaron hoy en 80.000-100.000 el número de personas que aún permanecen en la urbe.

Bandera de Ucrania cuelga ya en el centro de Jersón

La bandera de Ucrania ondea ya en el centro de Jersón, según una foto difundida por el portal ucraniano Ukrinform y mientras se suceden las llamadas a la cautela respecto a la retirada rusa por parte de Kiev.

First images of Ukrainian flags raised in the centre of Kherson. According to local telegram channels, this is the work of the partisans pic.twitter.com/cCOYUBMw9N — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 11, 2022

Según ese medio, los "patriotas ucranianos" colgaron su bandera en la Plaza de la Libertad, frente al edificio de la administración regional.

En una conversación ayer con el primer ministro británico, Rishi Sunak, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó la necesidad de observar esa cautela pese al repliegue enemigo, al menos hasta que la bandera ucraniana vuelva a ondear en la ciudad.

Zelenski agradeció a Londres el apoyo material y recalcó que la colaboración militar británica está ayudando a "proteger infraestructuras energéticas vitales y permitiendo avanzar a las tropas ucranianas".