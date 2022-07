Trasladan a Miguel Ángel Félix Gallardo al Hospital Civil de Guadalajara por problemas de salud

Hace unos días, Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado del Reclusorio Preventivo de Puente Grande al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para recibir atención médica y que médicos le rescaten el ojo y el oído que aún le funcionan. Tras la revisión fue regresado a dicho complejo penitenciario.

El director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez dijo en entrevista a TV Azteca Jalisco, que como parte de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le brinda la atención médica que requiera el líder del extinto Cártel de Guadalajara, por ello fue que se permitió su salida al chequeo médico.

"Hace días salió. Tenía un problema complicado, se está revisando la posibilidad, perdió la vista en un ojo y en un oído y se está cuidando su salud para que pueda al menos conservar lo que le queda ese es el tema que ahorita trae, su salud el señor Félix y sí salió a unos exámenes, a unos estudios para ver la posibilidad de que se le salve un ojo que le queda funcionando y un oído", explicó Pérez Juárez.

El funcionario explicó también que Miguel Ángel Félix Gallardo alías "El Jefe de Jefes", tiene dos procesos abiertos; uno en el fuero común y otro en el federal.

"El proceso Federal se ha estancado un poco, no ha habido avances en cuanto a los beneficios que él solicita, por el tema de la edad, por el tema de su salud. Tuve yo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de impulsar el otorgamiento de sus beneficios en la medida que me corresponde se ha hecho, se ha mandado la petición a los jueces de ejecución penal en el Fuero Federal y en el Común pero no nosotros no tenemos posibilidades de obligar, siempre será el juez el facultado".

El 9 de diciembre de 2021 el mismo funcionario expuso su opinión sobre que Miguel Ángel Félix Gallardo, debería estar en prisión domiciliaria debido al deterioro de su salud.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue detenido en abril de 1989. Actualmente tiene 76 años y fue sentenciado en 2017 a 37 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en contra del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA), Enrique "Kiki" Camarera Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Al restar a sus años de sentencia el tiempo que permaneció detenido desde su captura, le quedan cuatro años tras las rejas. Además debe pagar 2.8 millones de pesos como reparación del daño.

