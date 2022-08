Candidato a gobernador de Puebla se decidirá por encuesta, no por imposiciones: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió al líder nacional de Morena, Mario Delgado, que en Puebla la candidatura para sucederlo en 2024 se decidirá mediante una encuesta y no a través de su imposición política, como actualmente lo hace con el diputado federal, Ignacio Mier Velazco. “No piensen que nos van a imponer a alguien con simulaciones, con discursos, no, por favor. Ya estamos jugaditos”, declaró.

Este lunes, el titular del Ejecutivo criticó a Mario Delgado y al resto de funcionarios federales que asistieron al informe de labores de Mier Velazco, realizado el pasado fin de semana en San Andrés Cholula, pues consideró que el evento “no fue un informe” sino más bien fue para revelar las intenciones del legislador por ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

Por lo tanto, defendió que en la entidad la única vía para designar candidaturas es a través de encuestas y consultas “perfectamente creíbles”, y no con la decisión de políticos nacionales.

Todo esto pues aseguró que se necesitan “reglas claras”, toda vez que el diputado federal no es el único interesado en ocupar el cargo, refiriéndose a sus secretarios de Estado que ya alzaron la mano: Olivia Salomón, Melitón Lozano y Gabriel Biestro; inclusive al diputado local, Sergio Salomón Céspedes.

“Seamos consultados. Llamo a defender ese derecho, frente a quien sea, frente al partido, que es el encargado de generar este tipo de condiciones. Que no piensen que nos pueden llegar a imponer a Ignacio Mier, por favor. No, no, no, procedimientos legales [y] democráticos”, apuntó.

Igualmente, acusó que, aún cuando las condiciones del evento indicaron que la intención era favorecer la imagen del legislador federal rumbo a los comicios de 2024 y no para dar a conocer sus actividades parlamentarias, Mario Delgado optó por permanecer en el recinto.

“Si el presidente nacional, Mario Delgado, no sabía de qué se trataba (el evento), cuando se dio cuenta que ese circo era para ello pues debió haberse salido, porque ese circo le da (...) para crear un ambiente de apoyo [y] de fuerza a favor de Ignacio Mier (...) Ese circo, en donde predominaron los payasos y los enanos, tuvo ese propósito, me preocupó mucho que el presidente nacional ahí [se] quedara”, subrayó.

También achacó que “algunas” de las personas que asistieron al acto público son beneficiarias de programas sociales federales y ni siquiera conocían cuál era el objetivo de la ceremonia, por lo que denunció que ya existe un equipo en la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar que opera en favor de Mier Velazco.

“Aunque la delegada Vida [Inés Vargas Cuanalo] no esté involucrada en ello, pero los de abajo están involucrados y eso yo se lo he dicho a la propia delegada y se lo he dicho a la propia Secretaría de Bienestar federal”, señaló.

Barbosa rompe relaciones con Noroña

Por último, criticó que el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, le haya pedido públicamente convocar a la unidad política en la entidad, de forma sesgada en favor de Mier Velazco. Inclusive, cortó relaciones de amistad con el petista.

“Que lo venga a ayudar Fernández Noroña, que lo nombre su coordinador de campaña (...) que es experto en crear unidad (...) Aquí se te apreciaba y respetaba, perdiste un amigo. Te lo digo para que ya no andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas (...) Nunca te han tomado en serio, Gerardo (...) Yo sí te he respetado y te he querido cabrón”, lanzó.

Es importante recordar que Fernández Noroña defendió que Ignacio Mier “tiene los merecimientos para aspirar al relevo en la gubernatura de Puebla”. De hecho, en un mensaje al gobernador del estado, le dijo que “No me pongan celoso al compañero Barbosa, él es el gobernador, pero Nacho tiene merecimientos para ser el siguiente”.

Ignacio Mier se dice interesado en gobernatura de Puebla

El sábado 27 de agosto, durante la presentación del cuarto informe de labores en Puebla, el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco, dejó entrever su interés en buscar la candidatura al gobierno de Puebla en la jornada electoral de 2024, sin embargo, aclaró que “la decisión la tiene el pueblo de Puebla”.

“Sin violentar la ley le digo al presidente de mi partido, a todos los integrantes del movimiento, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, la tradición oral, que les digan en el momento oportuno, voy a realizar una visita para preguntarle a las poblanas, poblanos, indígenas, amas de casa, empresarios a todos, a los campesinos, a las madres trabajadoras, a todas y todos, les voy a preguntar si ustedes quieren que yo encabece un gobierno transformador en el estado de Puebla”, especificó.

Por su parte, el diputado federal del PT, José Fernández Noroña, fue el primero en ‘destapar’ Mier al señalar que “tiene los merecimientos para aspirar a la gubernatura del estado de Puebla”.

En este sentido, llamó al gobernador Miguel Barbosa Huerta a la unidad y respaldar las aspiraciones de Mier Velazco.

“Ningún litigio al interior del movimiento nos ayuda, debemos tener altura de miras y no hay dudas de que Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar al relevo en la gubernatura de Puebla, la unidad como la estamos manifestando es fundamental para el movimiento. No me pongan celoso al compañero Barbosa, él es el gobernador, pero Nacho tiene merecimientos para ser el siguiente”, consideró.

En tanto que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, no dijo nada respecto a las aspiraciones de Ignacio Mier y solo respaldó su trabajo en la Cámara.

“Las y los diputados han hecho un trabajo extraordinario gracias a la coordinación de Nacho Mier. Gracias a su trabajo, pensiones, becas y apoyos a personas con discapacidad son una realidad”, dijo.

