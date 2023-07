Samuel García acusa a opositores de incendiar oficinas estatales de Agua y Drenaje en Monterrey

El gobernador Samuel García acusó que "la vieja política" quiere provocar una nueva crisis hídrica y aseguró que intentaron provocar un incendio en las oficinas de la empresa estatal Agua y Drenaje de Monterrey.

Hace apenas un par de meses Nuevo León fue víctima de varios incendios provocados, y ahora vean este video en el que oficinas de Agua y Drenaje fueron atacadas. pic.twitter.com/yYbY28VNgr — Samuel García (@samuel_garcias) July 5, 2023

"Hace apenas un par de meses Nuevo León fue víctima de varios incendios provocados, y ahora vean este video en el que oficinas de Agua y Drenaje fueron atacadas", dijo en su cuenta oficial de Twitter.

En sus redes difundió un video del supuesto intento de incendio, en el que, en 26 minutos una cámara de seguridad captó a una persona entrar a una oficina.

Luego se observa lo que sería un aparente flameado y enseguida la persona se retira del lugar.

"Es evidente que la vieja política quiere colapsar el sistema de agua y provocar una nueva crisis de agua, pero no lo vamos a permitir. Sin importar boicots ni ataques, vamos a seguir trabajando para que en Nuevo León no falte agua y nadie nos va a detener", explicó García.

El gobierno informó que se darán detalles del supuesto intento de fuego. Los hechos se dan en medio de un enfrentamiento que tiene el gobernador con diputados del PRI y PAN, además de una creciente ola en violencia en la entidad.









