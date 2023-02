Acusan a militares de asesinar a cinco personas en Nuevo Laredo

Elementos del Ejército protagonizaron un enfrentamiento con habitantes de Nuevo Laredo la tarde de este 26 de febrero, luego de que presuntamente asesinaran a cinco personas.

Según señalan vecinos de la colonia Manuel Cavazos Lerma, alrededor de las 05:00 horas de este domingo personal de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) disparó contra una camioneta, donde habrían muerto dos jóvenes.

Sin embargo, ni la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ni la Secretaría de Seguridad Pública han emitido un reporte oficial sobre el caso.

Los residentes de esa zona indicaron que las personas permanecieron heridas y agonizando por varias horas, hasta que murieron en el sitio.

Pasadas las horas, cerca del mediodía de este domingo, arribó al sitio una grúa número 0916511 del Ejército para llevarse la camioneta Silverado contra la que los militares habrían disparado.

Debido a esta situación los efectivos fueron encarados por los vecinos, que intentaban evitar que los militares se llevaran la unidad, lo que desencadenó la confrontación.

Los vecinos aventaban piedras, tubos y palos, mientras que los militares reaccionaron con disparos al aire y al suelo, aún cuando en la zona había gran cantidad de niños. Hasta el momento por estas detonaciones no se reporten personas heridas.

🚨Mexico: We @hrw are very concerned by reports that soldiers opened fire on a pickup truck, killing 5 young men in Nuevo Laredo Sunday morning.



Videos taken afterwards show chaos as soldiers fight with neighbors, journalists, and members of a local human rights group. pic.twitter.com/LPHRlmUSmg — Tyler Mattiace (@TMattiaceHRW) February 27, 2023

Los colonos se colocaban frente a la grúa para evitar que se llevaran la camioneta. Entre los empujes un militar cayó al suelo y fue atropellado por una de las unidades militares.

Finalmente el personal de la Sedena logró llevarse la camioneta, dejando en el sitio a la multitud enardecida, personas en shock por la impresión de los hechos y varios casquillos percutidos.

Periodistas que cubrían el evento y representantes de derechos humanos resultaron golpeados y en algunos casos les fueron retirados y destruidos los celulares con los que grababan el hecho.

Aseguran que fue una ejecución extrajudicial

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Vazquez, aseguró que se trató de una ejecución extrajudicial.

“Esta madrugada ocurrió una situación extrajudicial por parte de personal del ejército mexicano contra cuando menos tres civiles varones, uno sobrevivió”, dijo en entrevista dada a los medios de comunicación en el lugar.

“Personal del Ejército, violando protocolos, dispara a vehículos en movimiento que les resultan sospechosos, sin ningún tipo de advertencia y sin en ocasiones delito que se haya cometido”, sostuvo.

Acusó que “el ejército ha alterado la evidencia al llevarse el vehículo donde se cometió esta triple ejecución extrajudicial con rumbo desconocido, se han llevado el vehículo sin que este sea procesado por la autoridad correspondiente”.

“La acción de los vecinos obedece a que personal del Ejército que intervino en estos hechos, en lugar de llamar a las autoridades investigadoras, decidieron traer una grúa y llevarse el vehículo, suponemos que al cuartel militar. Es una alteración de la evidencia muy grave, es una forma de borrar sus delitos y de mentirle al pueblo de México”.

Vázquez hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador “para que deje de solapar los abusos de los militares, un llamado enérgico al fiscal general de la República para que se constituyan inmediatamente en este lugar e inicien una investigación por estos hechos”.

Recordó que el pasado 2 de septiembre perdió la vida la pequeña Heidi –de apenas cinco años– al ser alcanzada supuestamente por balas disparadas por el personal del Ejército.

“Caso en que el presidente no ha querido recibir a familiares”, puntualizó.

Autoridades de Tamaulipas aseguran que la investigación la desarrolla la FGR

Al consultar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Publica del Estado, ambas aseguraron que se trataba de un hecho que tomó conocimiento la Fiscalía Genera de la República.

La FGR y Sedena no han emitido un reporte oficial sobre estos hechos, ni de la supuesta muerte de dos personas, uno de ellos al parecer ciudadano americano.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico